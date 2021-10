Lucas Hernández hatte 2017 gegen ein Annäherungs- und Kontaktverbot gegenüber seiner Freundin verstoßen, mit der er inzwischen nach einer Versöhnung verheiratet ist.

2019 war der Profi dann vom 35. Strafgericht in Madrid zu einem halben Jahr Haft verurteilt worden. Diese soll nun vollstreckt werden.

Das 32. Strafgericht in Madrid hatte am 13. Oktober festgesetzt, dass Hernández dort erscheinen und innerhalb von zehn Tagen seine vor zwei Jahren verhängte sechsmonatige Haftstrafe in einer Strafanstalt seiner Wahl antreten müsse.

Bundesliga Brazzo witzelte: "Morgen rufe ich Haalands Berater an" VOR 12 STUNDEN

Daraufhin wurde der 25-Jährige bereits einen Tag früher als vorgesehen vor dem Strafgericht vorstellig, um am nächsten Tag für die Bayern in der Champions League bei Benfica Lissabon auflaufen zu können.

Laut Gerichtsmitteilung wurde bereits vor dem Gerichtstermin gegen die Vollstreckung Berufung eingelegt. Sollte seine Berufung allerdings abgelehnt werden, müsste Hernández spätestens am 28. Oktober in eine Strafanstalt.

Das könnte Dich auch interessieren: Impf-Debatte um Kimmich: Jetzt poltern die (Ex-)Bayern-Bosse

(mit SID)

Bayern will Ex-Wolfsburger als Lewandowski-Nachfolger

Premier League Das Liverpool-Revival: Es riecht verdächtig nach 2020 VOR 12 STUNDEN