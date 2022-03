Kahn hatte 260-mal (429) mit den Bayern gewonnen, dazu 50-mal (128) mit dem Karlsruher SC.

Seinen ersten Sieg feierte Neuer bei seinem Bundesligadebüt mit Schalke 04 am 19. August 2006 gegen Alemannia Aachen (1:0).

Ad

Für Königsblau lief der Schlussmann 156-mal auf, bevor er im Sommer 2011 zum deutschen Rekordmeister wechselte.

Bundesliga 4:0! Bayern macht gegen Union in 47 Minuten alles klar VOR EINER STUNDE

Neuers Teamkollegen homas Müller (298 Siege in 409 Spielen) und Robert Lewandowski (270 Siege in 377 Spielen) belegen in der Liste die Plätze drei und fünf.

Die Spieler mit den meisten Bundesliga-Siegen im Überblick:

Platz Name S U N Sp 1 Manuel Neuer 311 73 76 460 2 Oliver Kahn 310 137 110 557 3 Thomas Müller 298 65 46 409 4 Manfred Kaltz 291 135 155 581 5 R. Lewandowski 270 58 49 377 6 Philipp Lahm 250 75 60 385 7 Sepp Maier 249 103 121 473 8 Lothar Matthäus 249 116 99 464 9 Claudio Pizarro 248 107 135 490 10 Stefan Reuter 238 142 122 502

Das könnte Dich auch interessieren: Irre Szene in Mainz! Zwayers Uhr meldet Tor - VAR korrigiert Entscheidung

(SID)

"Weltklasse-Tor!" SGE-Torjägerin Freigang nimmt genau Maß

Bundesliga Nagelsmann gibt Einblick in Vertragspoker mit Lewandowski und Co. GESTERN AM 17:24