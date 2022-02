Vier Mal schlug Hasan Salihamidzic zum Ende der Transferperiode im Sommer 2020 zu, vier Mal rieben sich selbst eingefleischte Fans der Münchner etwas irritiert die Augen.

Bouna Sarr, Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting und Marc Roca - ernsthaft? Können diese relativ unbeschriebenen Blätter des europäischen Fußballs wirklich weiterhelfen?

Heute kennt man die Antwort - und sie lautet: teilweise.

Die Verpflichtung von Lewandowski-Backup Choupo-Moting darf sich der bajuwarische Sportvorstand als kleinen Coup ans Revers heften, die Rückholaktion von Costa, der inzwischen nach Los Angeles weiterzog, sowie der Transfer des Franzosen Sarr sind eher der Kategorie Flop zuzuordnen.

Noch etwas Vorsicht ist bei der Bewertung von Marc Roca geboten. Der Spanier kommt zwar selten zum Zug, doch wenn er spielen durfte, enttäuschte er nicht, sondern zeigte mitunter ansprechende Leistungen und empfahl sich für mehr.

Dass es bei Empfehlungen blieb und aus "mehr" häufig nichts wurde, liegt an der Konkurrenzsituation im Mittelfeld des Rekordmeisters, die sich kompliziert für den 25-Jährigen gestaltet.

"Bei Marc Roca ist es so, dass es keine Entscheidung gegen ihn ist. Cocowar zuletzt sehr gut drauf und auf Joshua Kimmich möchte ich ungern verzichten. Ich habe mich für Coco entschieden, nicht gegen Marc", sagte Nagelsmann am Freitagnachmittag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt ( Samstag ab 18:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de ) zu Rocas Situation in den vergangenen Wochen.