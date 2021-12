"Dass er fußballerische Qualität hat, wissen wir. Aber die Art und Weise hat mir imponiert. Er hat gekämpft und Gas gegeben. Marc hatte einen sehr großen Einfluss auf unser Spiel. Das war inhaltlich eine herausragende Leistung", sprach Nagelsmann in höchsten Tönen über den 25-Jährigen.

Laut eigener Aussage lobe der Bayern-Trainer einzelne Spieler nach einer Partie "nur selten", doch für Roca machte er am Dienstagabend eine Ausnahme: "Ich liebe Spieler, die eigentlich allen Grund haben, auf den Trainer sauer zu sein – und dann so reinkommen."

Roca war in der laufenden Saison bislang kaum zum Zug gekommen, stand vor dem Stuttgart-Spiel in drei Kurzeinsätzen gerade einmal 78 Minuten auf dem Platz.

An der angestammten Doppelsechs Joshua Kimmich und Leon Goretzka kam der Spanier nicht vorbei. Doch auch in der Abwesenheit der beiden Nationalspieler, die aktuell mit Infiltrationen der Lunge nach Corona-Infektion bzw. Patellasehnenproblemen ausfallen, bekam Roca zuletzt keine Einsatzchancen. Stattdessen brachte Nagelsmann Corentin Tolisso, doch auch der verletzte sich am vergangenen Samstag beim 2:1 gegen Mainz 05.

Roca überzeugt Nagelsmann - der gibt Fehler zu

Erst als Nagelsmann in Stuttgart keine andere Möglichkeit mehr blieb, setzte er auf Roca neben Jamal Musiala - mit Erfolg. "Er hat mir heute gezeigt, dass es ein Fehler war, ihn so wenig zu bringen", gab der Bayern-Trainer zu: "Da bin ich selbstkritisch genug."

Roca brachte beim 5:0-Kantersieg in Stuttgart 92 Prozent seiner 49 Pässe an den Mann, gewann 60 Prozent seiner Zweikämpfe und war in der Zentrale immer anspielbar.

"Er hatte guten Anschluss und gute Verteidigungsaktionen", so Nagelsmann. Zudem habe Roca ein "Riesenherz".

Gut möglich, dass der 25-Jährige auch am kommenden Freitag in Wolfsburg beim letzten Pflichtspiel des Jahres von Beginn auf dem Platz stehen wird. Ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben dafür hat er am Dienstagabend in Stuttgart auf jeden Fall abgegeben.

