Marco Rose wollte nur noch weg. Nach einer frustrierenden Woche wartete der Flieger Richtung Heimat, zudem war der Trainer von Borussia Dortmund von den unangenehmen Fragen zu seiner Position und der allgemeinen Situation genervt. "Wenn ich antworte, gebe ich schon wieder Material", sagte Rose nach dem enttäuschenden 1:1 (1:0) beim FC Augsburg auf die Frage nach seiner Zukunft und der Rückendeckung der BVB-Bosse.

Einige der mitgereisten Anhänger hatten nach dem erneuten Rückschlag "Rose raus" gerufen. "Das ist keine angenehme Situation für einen Fußball-Trainer", sagte der 45-Jährige. Er könne die Situation aber "richtig einschätzen". Und diese ist ernüchternd.

Aus in der Champions League, Aus im DFB-Pokal, Aus in der Europa League und in der Liga schon wieder acht Punkte Rückstand auf Serienmeister Bayern München. "Wenn wir irgendwo die nächste Runde erreicht hätten, würden wir anders reden", sagte Rose. Da dies nicht gelungen ist, stehen dem BVB zähe Wochen bevor.

Die prickelnden K.o.-Spiele in den Cup-Wettbewerben verfolgen Kapitän Marco Reus und seine Kollegen vor dem Fernseher. Die erneute Champions-League-Qualifikation ist bei zehn Punkten Vorsprung auf Platz fünf so gut wie sicher, zu mehr dürfte es bei noch zehn ausstehenden Spielen aber nicht mehr reichen. "Wir müssen abgezockter werden", forderte Nationalspieler Emre Can bei "DAZN" und klagte: "Ich stehe hier und sage jede Woche das Gleiche, das ist nicht schön."

Rose: "Maximum aus der Saison herauszuholen"

Doch wie schön wird das Saisonfinale ohne Aussicht auf einen Titel? Für den BVB geht es in erster Linie darum, den Umbruch zu forcieren. Der künftige Sportdirektor Sebastian Kehl hatte schon nach dem Europacup-Aus bei den Glasgow Rangers angekündigt, dass es ein "Weiter so" nicht geben werde.

Der Abgang von Erling Haaland dürfte in den kommenden Wochen verkündet werden. Doch wer wird die Schwarz-Gelben noch verlassen? Welche Rolle sollen Reus und Mats Hummels künftig spielen? Und welche Neuzugänge außer Niklas Süle sollen den BVB titelreif machen?

Die Verantwortlichen müssen viele Fragen beantworten, auch die über Roses Zukunft. Edin Terzic, der den BVB im vergangenen Jahr zum DFB-Pokal-Sieg geführt hatte, ist bei den Fans äußerst beliebt.

Die 50 Punkte nach 24 Spielen in der Liga sind eine ordentliche Bilanz - mehr allerdings nicht. Die Dortmunder verzückten ihre Fans viel zu selten mit ihrem überfallartigen Fußball. Das liegt auch an den zahlreichen Verletzten. "Wir versuchen jetzt", betonte Rose vor seinem schnellen Abgang, "das Maximum aus der Saison herauszuholen".

