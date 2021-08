"Maxi verfolgen wir natürlich schon seit Jahren", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach: "Seine Art Fußball zu spielen und zu denken passt sehr gut zum SC. Er hat eine kluge und klare Spielweise, dazu kommt er auch immer wieder in gute Abschlusspositionen."

Eggestein berichtete "nach zehn Jahren in Bremen" von einem "schweren Abschied, aber ich freue mich auch hier zu sein und ein neues Abenteuer zu starten. Ich glaube, der SC passt sportlich zu mir."

Eggesteins Vertrag in Bremen war noch bis 2023 gültig. Der Verkauf des Leistungsträgers spült den klammen Hanseaten nach dem Fehlstart in der 2. Liga dringend benötigtes Geld für Verstärkungen in die leeren Kassen.

(SID)

