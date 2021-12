"Er hat viel zu wenig Spielzeit, um sich zu entwickeln. Wir müssen Gespräche führen, was sinnvoll ist."

Vielsagende Worte von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zur Personalie Mickaël Cuisance. Zuletzt hatte es eine Menge Wirbel um den 22-Jährigen gegeben. Beim 2:1 gegen den FSV Mainz 05 kam der Franzose erstmals in dieser Bundesliga-Saison zu zwölf Spielminuten.

Ad

Die Ernüchterung folgte sogleich: Beim 4:0-Erfolg über den VfL Wolfsburg kam Cuisance nicht zum Einsatz - und schmiss daraufhin sein Leibchen in Richtung von Nagelsmann. Markus Babbel etwa warf dem Spieler mangelnde Disziplin vor und bezeichnete ihn als " nicht die hellste Kerze am Tannenbaum ".

Premier League Weitere Anklage wegen Vergewaltigung gegen ManCity-Star Mendy VOR 21 STUNDEN

Im Interview mit der "Sport Bild" wehrt sich der Franzose nun gegen diese Vorwürfe: "Ich habe die Schlagzeilen gesehen: Aus meiner Sicht wird das absolut falsch ausgelegt." Mit dem Wurf des Leibchens wollte Cuisance keinen Ärger hervorrufen: "Ich habe mein Leibchen nicht absichtlich in seine Richtung geworfen, um mich zu beschweren. Ich bin kein Spieler, der Unruhe stiftet. Ich will keinen Streit mit dem Verein."

Der 22-jährige bereut zwar seinen Wechsel zum FC Bayern nicht, wünscht sich aber dennoch einen Tapetenwechsel: "Wir werden uns zusammensetzen und über die Situation reden. In meiner Situation möchte ich mehr Einsätze, Minuten."

Es mangelt nicht an Selbstbewusstsein

"Aus meiner Sicht war es nicht zu früh. Ich bin für alles bereit", kommentiert der Franzose seinen damaligen Wechsel zum Rekordmeister.

Seit seiner Rückkehr aus Marseille an die Säbener Straße spielt Cuisance jedoch kaum mehr eine sportliche Rolle. Der Ex-Gladbacher ist dennoch von seinen Fähigkeiten überzeugt: "Ich habe das Zeug dazu, regelmäßig bei einem Klub wie Bayern zu spielen. Davon bin ich überzeugt. Aber ich habe dazu selten Chancen bekommen."

Kritik am Trainerstab will er damit aber nicht äußern: "Ich zeige den Trainern jeden Tag, was ich kann. Aber ich kann ihm nichts vorwerfen: Wir haben eine super Hinrunde gespielt", so der 22-Jährige.

In einer erneuten Leihe sieht Cuisance eine Chance: "Vielleicht muss ich einen Schritt zurück machen, um dann durchzustarten."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Wegen Afrika-Cup: Choupo-Moting könnte Bayern erneut fehlen

Klopp-Co kritisiert Corona-Politik: "Haben immer zu spät gehandelt"

Bundesliga Rekord-Gehalt: BVB will bei Haaland offenbar an Schmerzgrenze gehen VOR EINEM TAG