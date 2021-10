Auch in der Vergangenheit habe Müller nie einen vorgeschriebenen Weg verfolgt: "Ich hatte keinen Karriereplan. Mein einziger Plan war es, so gut zu spielen wie ich kann und mich zu verbessern", sagte der Nationalspieler, "und Jahr für Jahr, Tag für Tag zu spielen".

Der Weltmeister von 2014 hat beim Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2023. Wie es danach weitergeht, steht auch für ihn offenbar noch in den Sternen. "Wenn du zwei oder drei Jahre in die Zukunft planst und du ehrlich zu dir selbst bist, weißt du: Du kannst zwar planen, aber das Leben wird anders sein, als der Plan war", erklärte Müller.

Nichtsdestotrotz betonte er gegenüber "ESPN", dass er nach wie vor sehr gerne für den FC Bayern auflaufe: "Nach so langer Zeit in diesem großen Klub bin ich sehr stolz, dass mein Körper und meine Qualitäten immer noch gut genug sind, um für diesen Verein zu spielen und ich um die größten Titel kämpfen kann, die es gibt."

Dass Müller immer noch auf höchstem Niveau agieren kann, beweisen allein die Zahlen: In dieser Saison kommt der Angreifer in elf Pflichtspielen bereits auf zehn Torbeteiligungen.

Damit sorgte er maßgeblich für den starken Start von Julian Nagelsmann als Bayern-Coach. Im Gespräch mit "ESPN" lobte Müller seinen Trainer: "Er hat Ideen für die Offensive und die Defensive. Auf diesem Level geht um Details", erklärte er. "Jeder Spieler weiß, wie man Fußball spielt. Aber als Team, zusammen mit dem richtigen Positionsspiel in den richtigen Momenten: Da liegt ein großer Unterschied und das ist der Schlüssel."

"Hat das Talent, zu coachen"

Nagelsmann wiederum hatte Müller zuletzt gelobt und ihm besondere Qualitäten attestiert: "Er kann unsere Anweisungen unglaublich gut umsetzen. Er hat das Talent, zu coachen", hatte der 34-Jährige über Müller gesagt.

Doch auch zu einer möglichen Zukunft als Trainer macht sich der Torschützenkönig der WM 2010 noch keine Gedanken: "Ich habe keine konkreten Pläne, dass ich sage: In Ordnung, in drei Jahren möchte ich aufhören, in vier Jahren möchte ich meine Trainerlizenz absolvieren", versicherte Müller. "Ich versuche, mich auf mein Spiel zu konzentrieren. Und in der Zukunft in alles möglich."

