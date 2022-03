Diese Position bevorzuge der Franzose ohnehin, heißt es. In dieser Saison durfte Pavard bereits in elf von 28 Einsätzen in der Innenverteidigung auflaufen. Ansonsten spielt der 26-Jährige allerdings weiter auf der rechten Seite.

Die Münchener Verantwortlichen sollen sich zu dieser Lösung entschlossen haben, da auf dem Transfermarkt Abwehrspieler auf diesem Niveau sehr teuer sind.

Einige Namen, die bisher mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wurden, seien vom Tisch. Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg habe aus Sicht der Münchener zwar großes Potenzial, doch dem 22-Jährigen fehle noch die Erfahrung auf Top-Niveau, so der Bericht.

Bei Matthias Ginter, der Borussia Mönchengladbach im Sommer ablösefrei verlässt, seien zudem nicht alle Verantwortlichen im Verein vollends überzeugt, berichtet die "Sport Bild".

Transfers von Matthias Ginter und Nico Schlotterbeck vom Tisch

Neben Ginter und Schlotterbeck wurde bis zuletzt vor allem Andreas Christensen (FC Chelsea) gehandelt. Doch der Däne soll sich bereits mit dem FC Barcelona auf einen Transfer verständigt haben. Eine weitere Option war lange DFB-Star Antonio Rüdiger. Der Chelsea-Verteidiger ist im Sommer ebenfalls ablösefrei zu haben.

Allerdings sollen die Gehaltsvorstellungen des 29-Jährigen aus Sicht der Bayern-Bosse zu hoch sein. Real Madrid hat offenbar Interesse an Rüdiger gezeigt und ist wohl bereit, mehr zu zahlen. Sollte Pavard tatsächlich dauerhaft ins Zentrum rücken, hätte vermutlich Josip Stanisic die Chance auf mehr Einsätze.

