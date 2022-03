Auf eine Verlängerung konnten sich der Rekordmeister und der deutsche Nationalspieler bisher nicht einigen. Deshalb wird seit einiger Zeit über einen Abschied spekuliert. Laut dem Bericht wollen die Münchener zwar mit Gnabry verlängern.

Sollte es allerdings weiterhin zu keiner Einigung kommen, sei ein Verkauf "die favorisierte Lösung". Ansonsten könnte der 26-Jährige den Verein im kommenden Jahr wie Alaba 2021 ablösefrei verlassen. Dies wollen die Bayern-Bosse jedoch in jedem Fall verhindern.

Offenbar gibt es zwischen der Berater-Seite von Gnabry und den Spaniern losen Kontakt. Doch auch der Nationalspieler, der seit 2017 bei den Bayern unter Vertrag steht, soll eine Verlängerung bevorzugen.

Allerdings sei Gnabry mit seiner Situation beim deutschen Rekordmeister nicht voll zufrieden.

Gnabry-Nachfolger: Kaum Optionen auf dem Transfermarkt

Seine Rolle als Joker unter Trainer Julian Nagelsmann stört den 26-Jährigen angeblich. Statt seiner Position auf den Außenbahnen will Gnabry offenbar mehr Aktionen im Zentrum. Zudem berichtete der "Kicker" zuletzt, dass dem Angreifer in München die Wertschätzung fehle. In den Diskussionen um mögliche Vertragsverlängerungen fällt kaum sein Name. Stattdessen liegt der Fokus auf Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski, auch wenn Gnabrys Vertrag wie bei dem Trio 2023 endet.

Die bisher gehandelten möglichen Nachfolger für den Bayern-Star, darunter Antony von Ajax Amsterdam oder Chrisopher Nkunku von RB Leipzig, dürften allerdings zu teuer sein. Eine weitere Option wäre wohl Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam. Der 24-Jährige ist Sommer ablösefrei zu haben. Dennoch scheint im Moment ein Verbleib von Gnabry am wahrscheinlichsten.

