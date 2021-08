Er rechne generell damit, dass von den im Pokal verletzt fehlenden Spielern zum Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt am Samstag nicht "so viele" dazukommen, führte der 44-Jährige weiter aus: "Aber wir haben noch eine Woche Zeit. Emre (Can, d. Red) erwarte ich bis dahin schon zurück." Insgesamt war Rose nach seinem gelungenen Einstand beim Drittligisten aus Wiesbaden bester Laune.

"Wir haben zu null gespielt, drei Tore geschossen - grundsätzlich kann ich mit der Leistung von Grund auf zufrieden sein", sagte der von Borussia Mönchengladbach gekommene Coach. Es gebe aber "immer Dinge, die wir verbessern wollen", so Rose weiter:

"Wir sind noch am Anfang. Wir haben Ansätze, um auch noch Dinge besser zu machen."

(SID)

