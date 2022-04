Beim Bundesligaklassiker am Samstag (ab 18.30 Uhr im Eurosport Liveticker ) zwischen seinen Ex-Klubs Bayern und Borussia Dortmund sieht Hitzfeld den Rekordmeister "immer noch als Favorit. Die Bayern haben eine hervorragende Mannschaft und sie haben großartige Transfers getätigt". Der BVB könne aber "in diesem Spiel viel an Mentalität, Sympathie und Prestige gewinnen".