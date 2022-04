In Hinblick auf das Champions-League-Viertelfinale in Villarreal in der kommenden Woche sagte der 34-Jährige: "Wir wollen ihn bis Mittwoch fit haben." Insofern müsse man abwarten, "wie die Rippe heute reagiert und wie schmerzempfindlich das noch ist", sagte Nagelsmann. "Es ist eine unangenehme Stelle, die Zweikampfsituationen nicht zulässt, wenn das Schmerzbild so ist wie gestern", erklärte der Bayern-Coach.

"Dennoch wäre es gut, wenn er morgen Spielzeit bekommt, um im Rhythmus zu bleiben", sagte Nagelsmann. Insofern erwartet der Trainer der Münchner, dass Lewandowski in Freiburg mit an Bord ist. "Ich gehe davon aus, dass er im Kader ist und auch spielen kann. Die Frage ist nur, wie lange", so der Bayern-Trainer.

Lewandowski hatte sich unter der Woche mit Polen für die Fußball-WM in Katar qualifiziert, im Playoff-Endspiel gegen Schweden (2:0) aber eine Rippenprellung erlitten.

Auch auf Nationalspieler Joshua Kimmich muss der Rekordmeister in Freiburg möglicherweise verzichten. Der 27-Jährige wartet nach wie vor auf die Geburt seines dritten Kindes. "Ich habe mit ihm besprochen, dass er, wenn alles ruhig bleibt, nachreisen kann. Wir haben eine Deadline festgelegt", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag.

Goretzka und Süle vor Rückkehr

Einsatzzeiten sollen mit Blick auch auf das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League am kommenden Mittwoch beim FC Villarreal auch der lange verletzte Goretzka und Süle bekommen.

Goretzka, seit dem 4. Dezember ohne Spiel, habe leichte Hüftprobleme, ansonsten hat er herausragend gut trainiert, und ich würde ihn gerne spielen lassen", sagte Nagelsmann." Der Nationalspieler stand schon vor zwei Wochen im Kader, kam aber im Spiel gegen Union Berlin (4:0) nicht zum Einsatz. Nagelsmann hatte ihn dennoch zumindest auf der Bank haben wollen, weil: "Er soll seine Energie von der Bank aus einbringen und den Siegeswillen von außen auf die Mannschaft übertragen", sagte der Trainer damals.

Nun soll er es auf dem Platz tun. Auch Süle solle zurückkehren.

Fehlen werden den Münchner in Freiburg auf jeden Fall Eric Maxim Choupo-Moting (Corona) und Alphonso Davies, der nach seiner Herzmuskelentzündung aber spätestens zum Rückspiel gegen Villarreal am 12. April wieder zur Verfügung stehen soll.

