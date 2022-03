Die Anfangsphase gehört eher den Gastgebern. Eine Flanke von Matty Cash köpfte Robert Lewandowski in Bedrängnis knapp links vorbei (10.). In der Folge wurde Schweden immer besser und erspielte sich auch die ersten Hochkaräter. Nach einem Ballverlust von Krystian Bielik setzt Alexander Isak Emil Forsberg in Szene, der im Sechzehner allerdings an Wojciech Szczesny scheiterte (19.). Nur kurz darauf kam Dejan Kulusevski im Sechzehner zum Abschluss, doch Cash konnte in letzter Sekunde blocken (20.).

Nach der Druckphase der Schweden gab es wieder eine stärkere Phase der Polen. Nach einer starken Vorarbeit von Sebastian Szymanski kam Cash rechts im Sechzehner frei zum Abschluss, doch vergab kläglich aus kürzester Distanz (26.). Nach einer bereits geklärten Ecke der Polen zog Jan Bednarek vor dem Sechzehner per Volley ab, scheiterte aber an Robin Olsen (29.).

Der zweite Durchgang begann mit einem Paukenschlag. Isak wurde rechts im Sechzehner freigespielt und legte ab für Kulusevski, der aus 17 Metern allerdings an Szczesny nicht vorbeikam (47.). Quasi im direkten Gegenzug ging Jesper Karlström im eigenen Strafraum zu ungestüm in einen Zweikampf mit dem frisch eingewechselten Grzegorz Krychowiak, der zu Fall kam und einen Elfmeter rausholen konnte. Diesen konnte Lewandowski souverän verwandeln (49.).

In der Folge standen die Polen sehr tief und verwalteten die etwas glückliche Führung kompakt. Schweden nahm dementsprechend das Heft in die Hand, konnte sich insgesamt aber nur wenige Chancen herausspielen. Nach starker Vorarbeit von Isak und einem Missverständnis von Szczesny und Cash hatte Forsberg die große Chance auf den Ausgleich, doch Szczesny konnte den Schuss in letzter Sekunde parieren (58.). Die nachfolgende Ecke köpfte Victor Lindelöf nur knapp rechts vorbei (59.). Kulusevski bediente dann den eingewechselten Mattias Svanberg vor dem Sechzehner, aber erneut war Szczesny zur Stelle (69.).

Die Schlussphase gehörte dann aber voll und ganz den Hausherren. Durch einen individuellen Fehler von Marcus Danielson konnte Piotr Zielinski frei vor Olsen auftauchen und souverän die 2:0-Führung erzielen (72.). Schlussmann Olsen verhinderte in der Folge eine höhere Niederlage, als er zunächst einen gefährlichen Kopfball von Bednarek aus kürzester Distanz parierte und direkt danach einen Kopfball von Lewandowski (75. & 76.). In der 90.Minute war der schwedische Schlussmann erneut gegen Lewandowski zur Stelle, als der Pole frei im Strafraum zum Abschluss kam, aber seinen Schuss zu zentral platzierte.

Das fiel auf: Matchglück trotz schlechter Chancenverwertung

Über weite Strecken der Partie war Schweden die spielbestimmende Mannschaft, auch wenn sie insgesamt weniger Großchancen für sich verbuchen konnten als die Polen. Dennoch war die Führung der Hausherren zu dem Zeitpunkt etwas glücklich, weil Karlström etwas ungestüm in einen Zweikampf ging und die Polen somit einen Elfmeter zugesprochen bekamen. In der Folge konnten sie sich hinten reinstellen und abwarten, was den Polen schon sehr entgegenkam. Dazu muss man aber erwähnen, dass sie es auch kompakt verteidigten und insgesamt wenig zuließen. In der Schlussphase konnte man dann aber doch schon von schlechter Chancenverwertung sprechen, weil sie nach ihrem 2:0 eine starke Druckphase hatten, wo sie aber nicht an Olsen vorbeikamen. Im Endeffekt kann es dem polnischen Team auch egal sein wie, sie konnten sich für die anstehende Weltmeisterschaft qualifizieren.

Die Statistik: 9

Sein verwandelter Elfmeter war der neunte Treffer für Robert Lewandowski in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Nur Depay und Kane erzielten mehr Tore (beide 12). Polen selber kam insgesamt auf 32 Tore in der Qualifikation.

