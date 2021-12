So treffsicher war Robert Lewandowski noch nie: Trotz der ausgebliebenen Ballon-d'Or-Auszeichnung hat der polnische Superstar auch dieses Jahr wieder genügend Argumente für weitere Titel gesammelt.

Jetzt jagt der Bayern-Stürmer den Torrekord von Cristiano Ronaldo. Der Superstar von Manchester United erzielte im Jahr 2013 satte 69 Treffer (damals für Real Madrid). Lewandowski traf im laufenden Kalenderjahr für die Bayern und die polnische Nationalmannschaft bislang insgesamt 68 Mal.

Ad

Im letzten Spiel des Jahres am Freitag gegen den VfL Wolfsburg (20:30 Uhr im Liveticker ) hat der Pole somit die Möglichkeit, die Bestmarke des Portugiesen zu übertreffen.

Bundesliga Frust in Leverkusen nach erneut verspielter Führung: "Es ist kein Pech mehr" VOR 3 STUNDEN

Mit einem Tor würde Lewandowski den Rekord von Ronaldo einstellen, mit einem Doppelpack sogar vorbeiziehen.

Messi überragt Ronaldo und Lewandowski

An der einsamen Spitze würde Lewandowski aber auch mit zwei Treffen nicht stehen.

Den Allzeit-Rekord hält ein gewisser Lionel Messi. Der Argentinier schoss im Jahr 2012 unglaubliche 91 Tore und übertraf damit den bis dato geltenden Rekord von Gerd Müller - der Deutsche kam im Jahr 1972 auf 85 Treffer.

Immerhin das Einstellen des eigenen Rekords für die meisten Tore in einer Bundesliga-Saison hat der Pole noch in Aussicht. Die bisherige Bestmarke, aufgestellt von Lewandowski in der Vorsaison, liegt bei 41 Toren. Vor dem 17. Spieltag hat der Bayern-Stürmer bereits 18 Treffer auf seinem Konto.

Auch am Freitag dürfte 33-Jährige wieder zu einigen Möglichkeiten gegen den VfL Wolfsburg kommen. Die Niedersachsen gastieren mit einer Hypothek von sechs Niederlagen in Serie in der Allianz-Arena.

Das könnte Dich auch interessieren: Müller sieht bei Bayern Luft nach oben: "Anspruch muss ein höherer sein"

Ronaldo knackt Schallmauer: Die irren Zahlen zum 800-Tore-Coup

Bundesliga Drei Dinge, die auffielen: Haaland hält müden BVB-Laden am Laufen VOR 12 STUNDEN