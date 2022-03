Dass die Verantwortlichen beim FC Bayern München den Vertrag mit Robert Lewandowski am liebsten schon gestern verlängert hätten, liegt auf der Hand.

Seit Jahren gehört der Pole zu den besten Stürmern der Welt, wird in einem Atemzug mit Superstars wie Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo genannt und ist international zum bajuwarischen Aushängeschild und wichtigsten Markenbotschafter avanciert.

Doch die Ära Lewandowski könnte in München schon bald zu Ende gehen. Im Sommer 2023 endet das Arbeitspapier des besten ausländischen Torjägers der Bundesligageschichte, Verhandlungen über eine Verlängerung des Kontraktes stocken. Ein Vereinswechsel nach Saisonende scheint nicht ausgeschlossen.

Lewandowskis Torquote, sein schier unzerstörbarer Körper und die viel gelobte Arbeitseinstellung machen den 34-Jährigen auch im fortgeschrittenen Fußballer-Alter zu einer Premium-Investition in Gegenwart und Zukunft.

Lewandowskis Zukunft ungeklärt - die Presse spekuliert

Es ist Teil des Geschäfts, dass die Gerüchteküche im Jahr vor Vertragsende fast überhitzt. Schließlich böte sich dem FC Bayern im Sommer die letzte Möglichkeit, noch eine Ablöse für Lewandowski zu generieren, sollte sich dieser gegen eine Verlängerung in München entschieden.

Es sollte daher niemanden, der es mit dem FC Bayern hält, beunruhigen, wenn die spanische Zeitung "Sport" wissen will, dass sich Lewandowski bereits für einen Wechsel zum FC Barcelona entschlossen hat - oder die in Madrid ansässige "AS" vom "wahren Traum" des Stürmers berichtet, seine Karriere bei Real zu beenden.

Robert Lewandowski Fotocredit: Getty Images

Noch sind all diese vermeintlichen Informationen nichts anderes als Spekulationen, die vor allem eines besagen: Lewandowskis Zukunft ist völlig offen.

Lewandowski: Mit dem FC Bayern alles gewonnen

Fakt ist: Mit dem FC Bayern hat Lewandowski alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Sieben deutsche Meisterschaften, drei Mal den DFB-Pokal, die Champions League, den UEFA Supercup und die FIFA Klub-WM.

Eine Verlängerung in München würde also allenfalls die Wiederholung bereits erreichter Ziele zum Ziel haben - es sei denn, es gehe Lewandowski um die noch offene Baustelle in seiner privaten Titelsammlung.

Neun Mal wurde er Fußballer des Jahres in Polen, zwei Mal in Deutschland. Auch als bester Spieler Europas wurde er ausgezeichnet, zwei Mal zudem als FIFA-Weltfußballer. Der größte individuelle Titel jedoch fehlt: Der Ballon d’Or.

Lewandowskis letzte offene Rechnung

Zwei herbe Enttäuschungen musste Lewandowski bei der Gala, die traditionell von der französischen Fußball-Fachzeitschrift “France Football” vergeben wird, hinnehmen. Sowohl 2020 als auch 2021 galt der Bayern-Star als großer Favorit auf den “Goldenen Ball”, ging jedoch leer aus.

Erst, weil die Preisverleihung im Corona-Jahr 2020 gänzlich abgesagt wurde, dann weil die Jury, bestehend aus je einem Sportjournalisten aus den 53 Mitgliedstaaten der UEFA sowie 53 Juroren aus den Ländern derjenigen außereuropäischen Verbände, die an mindestens einer Weltmeisterschaft teilgenommen haben, mal wieder Lionel Messi vorne sah.

Eine Niederlage, die ihn tief traf. "Ich war traurig, das lässt sich nicht leugnen. Ich hatte ein Gefühl der Hilflosigkeit", gab der Torjäger beim polnischen TV-Sender "Sportowym" zu.

Der Moment der Entscheidung: Messi gewinnt Ballon d'Or

"So nah dran zu sein mit Messi ... Natürlich respektiere ich, wie er spielt und was er erreicht hat. Allein die Tatsache, dass ich mit ihm konkurriere, zeigt mir, welches Niveau ich erreicht habe. Aber in Wirklichkeit war ich traurig. Es war gut, dass wir nach der Gala kein Spiel unter der Woche hatten", so Lewandowski weiter.

Die Chancen, den Ballon d’Or zu gewinnen, das ist kein Geheimnis, steigen, je größer die Strahlkraft des Klubs ist, für den ein Spieler aufläuft. Der FC Bayern ist ohne Zweifel einer der sportlich erfolgreichsten Vereine weltweit, in Sachen Faszniation, Charisma und Auslandsvermarktung haben Klubs wie der FC Barcelona, Real Madrid oder Manchester United die Nase aber noch vorn.

Lewandowski weiß: Ein Wechsel zu einem dieser Vereine würde seine Chancen auf den Ballon d’Or erhöhen - auch wenn ein rein sportliches Upgrade durch einen Wechsel keinesfalls gegeben wäre.

Lewandowski: Was für den FC Bayern sprechen könnte

Beim FC Bayern hat Lewandowski neben dem Abo auf die deutsche Meisterschaft in jedem Jahr die Chance, um den Titel in der Champions League mitzuspielen. Ein Argument, das beim ehrgeizigen Polen ebenfalls ziehen dürfte. Schließlich ist neben individuellen Leistungen auch der Teamerfolg nicht ganz unwichtig, um für den Goldenen Ball in Betracht gezogen zu werden. Der FC Bayern ist eingespielt und passt perfekt zum Spiel des Polen. Bleibt er in München, werden weiterhin Tore am Fließband auf seinen Nacken gehen.

"Wir haben immer gesagt, dass wir uns zusammensetzen werden und das eine hohe Priorität bei uns hat", sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn zuletzt im "ZDF". Doch die Verhandlungen mit dem Polen und seinem Berater Pini Zahavi werden kein Selbstläufer.

Nagelsmann gibt Einblick in Vertragspoker mit Lewandowski und Co.

"Wir müssen schauen, dass unsere Qualität in der Mannschaft und die wirtschaftliche Komponente zusammenpassen. Wir haben weiterhin eine Pandemie und kein volles Stadion", gab Sportvorstand Hasan Salihamidzic kürzlich zu bedenken. "Es ist finanziell eine schwierige Phase, aber wir versuchen, unseren Weg zu gehen."

Ob der Bayern-Weg mit dem von Lewandowski auch weiterhin vereinbar bleibt, hängt vor allem von den Gehaltsforderungen den 34-Jährigen ab. Aktuell soll Lewandowski in München inklusive Prämien knapp 25 Millionen Euro im Jahr verdienen.

"Spiel unseres Lebens": Ronaldo stimmt Fans auf Showdown ein

