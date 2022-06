Am Mittwoch wurde Neuzugang Sadio Mané beim FC Bayern offiziell vorgestellt. Die Trikotnummer des Starspielers wurde bei der Pressekonferenz jedoch noch nicht präsentiert.

Das Geheimnis ist nun gelüftet: Mané wird beim Rekordmeister die Nummer 17 tragen. Das gab der Verein am Sonntagabend bekannt.

"Ich habe mich unter den freien Trikotnummern beim FC Bayern für die 17 entschieden und möchte mit meiner Mannschaft und dieser Nummer viele Erfolge feiern. Jetzt freue ich mich sehr, wenn ich bald mit meinen neuen Teamkollegen die Vorbereitung auf die Saison beginnen kann", so der 30-jährige Angreifer auf der Homepage des Serienmeisters.

Die Rückennummer stellt ein Novum für Mané dar. Die zuletzt in Liverpool getragene Nummer 10 wird schon von Leroy Sané präsentiert. Auch andere, "typische" Offensiv-Nummern waren bereits besetzt: Die 7 trägt Serge Gnabry, die 8 Leon Goretzka. Die Nummer 9 ist (noch) an Robert Lewandowski vergeben, und die 11 prangt bereits auf dem Rücken von Kingsley Coman.

Sané: Neues Team - neue Nummer

Der Senegalese trug in seinen ersten beiden Jahren an der Anfield Road die Nummer 33, in Salzburg war es für eine Saison die 40.

Die 17 war zuletzt an Michael Cuisance vergeben. Mané ist der erste Angreifer in München, der diese Nummer trägt. Zuvor waren es mit Jérôme Boateng, Mark van Bommel und Thorsten Fink eher Defensiv-oder Mittelfeldakteure.

Der Weltmeister von 2014 und heutiger Verteidiger bei Olympique Lyon meldete sich bereits zu Wort und wünschte seinem Nachfolger viel Erfolg:

