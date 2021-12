Für 35 Millionen Euro verpflichtete der FC Bayern den jungen Portugiesen nach der EM 2016, laut Rummenigge "damals viel Geld". Ein Grund: Sanches wurde nach einer starken Europameisterschaft, bei der er mit Portugal den Titel holte, zum Golden Boy, dem besten U21-Fußballspieler des Jahres in Europa, gewählt.

In München war der damals 18-Jährige aber nicht in der Lage, daran anzuknüpfen. "Es passte irgendwie nicht", analysierte Rummenigge mit etwas Abstand.

In seiner ersten Saison für den deutschen Rekordmeister absolvierte Sanches nur 25 Spiele. Im Folgejahr wurde er in Aussicht auf mehr Spielpraxis an Swansea City ausgeliehen.

Doch nach der Entlassung von Trainer Carlo Ancelotti im Herbst 2017 übernahm wieder einmal Jupp Heynckes bei den Münchenern.

Jupp Heynckes von Renato Sanches angetan

Der Tripletrainer von 2013 sei ein großer Fan des Youngsters gewesen und habe diesen schnell zurückholen wollen, berichtete Rummenigge nun. "Jupp sagte: 'Diesen Spieler möchte ich zurück haben. Diesen Spieler möchte ich auf das Niveau bringen, auf das er gehört.' Leider konnten wir ihn aufgrund technischer Regularien der FIFA nicht wieder zurückholen in der Saison", erklärte der Ex-Bayern-Boss.

Im Sommer 2018 kehrte Sanches zwar aus Swansea zurück, doch Heynckes ging in Rente und Niko Kovac wurde Cheftrainer beim FC Bayern. Sanches blieb noch ein Jahr in München, ehe er 2019 nach insgesamt nur 53 Spielen für die Bayern für 20 Millionen Euro zum OSC Lille nach Frankreich wechselte.

Rummenigge ist allerdings überzeugt, dass sich alles anders entwickelt hätte, wenn Heynckes noch länger Bayern-Trainer geblieben wäre. "Ich glaube, Jupp Heynckes und Renato Sanches wäre ein spannendes Projekt gewesen", meinte der 66-Jährige.

Mit Heynckes würde Sanches "möglicherweise noch in München spielen. Denn ich habe vor kurzem das Spiel von Wolfsburg gegen Lille gesehen, da hat er top gespielt, war einer der besten, möglicherweise sogar der beste Mann auf dem Platz. Das Spiel hat Lille mit 3:0 gewonnen, unter anderem dank ihm."

