Nach seiner Auswechslung war Kingsley Coman für 17 Sekunden irrtümlicherweise auf dem Feld geblieben . Das Schiedsrichter-Team um Christian Dingert klärte die Situation dann nach einigen Minuten der Verwirrung - Coman ging vom Feld, Dingert setzte das Spiel mit einem Schiedsrichterball fort.

Das Team von Trainer Julian Nagelsmann gewann das Spitzenspiel beim SC Freiburg davon ungeachtet mit 4:1 (0:0) und braucht damit für die zehnte Meisterschaft in Serie nur noch maximal zwölf Punkte aus sechs Spielen. Ob der Wechselfehler Einfluss auf die Spielwertung hat, blieb zunächst unklar.

In der heißen Phase der Saison ging es für die Freiburger als klarer Underdog um wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Plätze. SC-Trainer Christian Streich gab sich kämpferisch und setzte auf viel Personal im Mittelfeld, ließ in einer Dreierkette agieren. Philipp Lienhart und Nicolas Höfler rutschten neu in die erste Elf.

Der deutsche Rekordmeister agierte – wie gewohnt – in einem 4-2-3-1-System in dem überraschend Joshua Kimmich und Leon Goretzka im zentralen Mittelfeld starteten. Goretzka feierte sein Comeback nach langer Verletzungspause, Kimmich reiste kurzfristig nach (erwartete Geburt). Zudem spielte Robert Lewandowski trotz Rippenprellung.

Ein Faktor im Spiel war der Pole jedoch zunächst nicht. Die Münchner hatten zwar von Beginn an mehr von der Partie, agierten allerdings deutlich zu statisch und erspielten sich so kaum Torraumszenen. Die Flügel lahmten, im Zentrum wurde das Tempo verschleppt – so hatte Freiburg keine Probleme, die Münchner Angriffsbemühungen abzuwehren.

Die Breisgauer selbst setzten immer wieder kleinere Nadelstiche – zumeist nach Flanken von den Außenpositionen, verbuchten jedoch ebenfalls selten Torchancen. Während die beste Münchner Offensivszene im ersten Durchgang aus einem Eckball resultierte – Tanguy Nianzou köpfte knapp über den Kasten (13.) – war es bei den Hausherren immerhin eine herausgespielte Möglichkeit. Lucas Höler verpasste nach Zuspiel von Maximilian Eggestein aus fünf Metern nur knapp (18.).

Im zweiten Durchgang resultierte die gefährlichste Aktion der Münchner erneut aus einem Standard. Kimmich brachte eine Freistoßhereingabe aus dem linken Halbfeld scharf ins Zentrum, Mark Flekken sprang bei seinem Abwehrversuch am Ball vorbei und so kam Goretzka aus sechs Metern zum Kopfball und verwandelte zur Münchner Führung (58.).

Streich reagierte auf den Rückstand und brachte in der 63. Minute Nils Petersen in die Partie, der zuvor seinen Vertrag verlängerte. Nur 17 Sekunden nach seiner Einwechslung dankte er es seinem Trainer und erzielte den 1:1-Ausgleich. Christian Günter passte den Ball kurz in die rechte Strafraumhälfte auf seinen Teamkollegen, der aus 15 Metern flach ins linke Eck verwandelte (64.).

Neun Minuten später spielte sich die Szene fast identisch auf der Gegenseite ab. Julian Nagelsmann brachte Serge Gnabry für Benjamin Pavard ins Spiel und wechselte so den erneuten Führungstreffer ein. Lucas Hernández flankte den Ball von der linken Seite in die Mitte, Nico Schlotterbeck verschätzte sich im Zentrum und so kam Gnabry freistehend aus neun Metern zum Abschluss, verwandelte flach ins rechte Eck – 33 Sekunden nach seiner Einwechslung (73.).

In der Schlussphase legten die Gäste das dritte Tor nach. Dayot Upamecano spielte einen weiten Ball in die Offensive auf Kingsley Coman, der von der linken Seite in die Mitte ging, aus 16 Metern abzog und flach ins linke Eck traf (83.). Flekken sah dabei nicht sonderlich gut aus. In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Marcel Sabitzer mit seinem Premierentor für den 4:1-Endstand. Gnabry passte nach vergebener Chance in den Rückraum auf Sabitzer, der aus 15 Metern flach ins leere Tor einschob (90.+6).

Der Tweet zum Spiel:

Der Wechselfehler sorgt auch im Netz für viel Aufregung.

Das fiel auf: Kaum Zeit für Routine

Die Wochen der Wahrheit stehen an – insbesondere für die Münchner, die sich fast wöchentlich in der Champions League beweisen müssen. Wichtig also, dass Goretzka endlich sein Comeback feierte. Zusammen mit Kimmich ist er – wenn fit – das gesetzte Duo im zentralen Mittelfeld der Münchner. Beide verstehen sich blind, ergänzen sich nahezu perfekt und sind ein wichtiger Faktor im Spiel des FC Bayern München.

Problematisch ist jedoch, dass Goretzka kaum Zeit hat, sich nach seiner langen Verletzungspause in Bestform zu bringen. Ihm fehlen logischerweise noch Abläufe und Orientierung im Spiel. Eigenschaften, die er mit dem nötigen Spielrhythmus gewinnt. Wenig Zeit für Rhythmus wird nun allerdings zu einem großen Problem. Ebenjene Zeit wird zeigen, ob Goretzka dieses Problem lösen kann. Die ersten Schritte machte er mit seinem Comeback und dem wichtigen Führungstor.

Die Statistik: 100

17 Sekunden nach seiner Einwechslung traf Edeljoker Petersen einmal mehr und erzielte sein insgesamt 100. Tor für den SC Freiburg.

