Damals habe vor allem die TSG 1899 Hoffenheim Interesse gezeigt, verriet der 32-Jährige weiter. Unter dem damaligen Bayern-Coach Klinsmann durfte Müller häufig nur in der zweiten Mannschaft ran.

Im Januar 2009 wäre es dann fast soweit gewesen, doch bei den Finanzen konnte man sich nicht einigen, berichtete der Bayern-Star: "Am Ende ging es aber auch um eine Ablöse - ein paar Hunderttausend oder so."

Zudem habe Hermann Gerland, bis 2009 Trainer der zweiten Mannschaft, "stark für meinen Verbleib gekämpft", erklärte Müller: "Im Sinne des Vereins und auch in seinem eigenen Sinne, weil er mich in der zweiten Mannschaft behalten wollte."

Müller blieb also in München und avancierte in den Folgejahren zum absoluten Stammspieler bei den Bayern.

Müller unter Kovac nur Ersatzspieler

Der zweite Fast-Wechsel stand in der Winterpause der Saison 2019/20 vor der Tür. Den Großteil der Spielzeit hatte der Weltmeister von 2014 unter Trainer Niko Kovac auf der Bank verbringen müssen. Der damalige Bayern-Coach hatte sich im Herbst 2019 mit dem Satz verewigt: "Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen." Und meinte damit Müller.

"Ich habe mit dem Trainer nie ein Problem gehabt, der Trainer darf seine Entscheidung treffen wie er will", stellte der 32-Jährige nun allerdings klar. Doch kurzzeitig machte sich Müller dennoch Gedanken über einen Transfer, wie er im Podcast verriet. Er habe überlegt, ob er sich eine neue Herausforderung suchen sollte.

Nachdem Kovac im Frühwinter 2019/20 allerdings gehen musste und Hansi Flick übernahm, kam Müller wieder deutlich regelmäßiger zum Einsatz. Der Ur-Bayer blieb daher in München und gewann seither acht Titel mit dem deutschen Rekordmeister, darunter das Triple 2020.

