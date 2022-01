Newcastle habe sogar schon eine Anfrage gestellt, heißt es in dem Bericht weiter. Der Vertrag des Weltmeisters von 2014 läuft 2023 aus.

"Ob es Manuel Neuer, ob es Robert Lewandowski, ob es Thomas Müller ist - es sind alles Größen dieses Vereins, alles Spieler, an denen man auch die Erfolge des letzten Jahrzehnts und die aktuellen Erfolge festmachen kann“, sagte Kahn dabei.

Daher verstehe es sich von selbst, "dass wir mit all diesen Spielern in den Austausch gehen, um auch zu verstehen, was sie für Überlegungen haben und was sie wollen". Dies stehe auf der Agenda des Klubs "ganz oben in der nächsten Zeit", so der 52-Jährige weiter.

FC Bayern: Bald neues Angebot für Müller?

Laut "Sport1" wollen die Bayern-Bosse Müller schon in den kommenden Monaten ein neues Vertragsangebot vorlegen. Dabei soll es um eine Verlängerung bis 2025 gehen.

Angesichts der aktuellen sportlichen Situation scheint ein Wechsel des 32-Jährigen ausgeschlossen. In München ist Müller unter Trainer Julian Nagelsmann gesetzt, zudem hat er in den nationalen und internationalen Wettbewerben mit dem deutschen Rekordmeister beste Chancen auf weitere Titel.

Newcastle hingegen steht im Moment in der Premier League auf einem Abstiegsrang - kaum attraktiv für einen Spieler wie den gebürtigen Bayer, der zudem eine enge Bindung zu seiner Heimat hat.

