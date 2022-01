Dänemarks Superstar Christian Eriksen ist zurück im Profifußball. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt zum Premier-League-Klub FC Brentford.

Die Insel verlassen wollte dagegen offenbar Arsenal-Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang. Der Gabuner landete bereits in Barcelona. Doch um den Wechsel des früheren BVB-Stürmers zu Barça entwickelte sich eine echte Transferposse.

Auch der Abgang von Roman Bürki aus Dortmund scheiterte. Zwar waren sich der BVB und der französische Erstligist FC Lorient schon einig, doch die Spielerseite stimmte einem Wechsel nicht zu. Dagegen verließ Landsmann Denis Zakaria die andere Borussia: Der 25-Jährige wechselt zu Italiens Rekordmeister Juventus Turin.

So lief der Deadline Day am Montag:

21:00 Uhr - Ehemaliges Bayern-Talent wechselt nach Österreich

Die Odyssee von Bayern Münchens früherer Mittelfeldhoffnung Gianluca Gaudino im Profi-Fußball geht weiter. Zweitligist SV Sandhausen verlieh den Sohn von Ex-Nationalspieler Maurizio Gaudino am Montag bis zum Saisonende an den österreichischen Erstligisten SCR Altach, wo der 25-Jährige sich mehr Gelegenheiten für Spielpraxis erhofft als bei den Kraichgauern.

20:30 Uhr - Erneute Wende im Aubameyang-Poker?

Im Transfer-Krimi im Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Arsenal bahnt sich offenbar eine neue Wende an. Barcelonas Präsident Joan Laporta kündigte auf einer Gala bei der "Mundo Deportivo" um kurz nach 20:00 Uhr an: "Es sieht so aus, als würden wir es schaffen." Zuvor hatten englische und spanische Medien übereinstimmend berichtet, der Transfer sei geplatzt - Arsenal und Barça haben sich nicht wegen der Übernahme des Gehaltes einigen können.

20:00 Uhr - Bürki bleibt wohl in Dortmund

Nach "Sky"-Informationen ist der Wechsel von Dortmunds Torhüter Roman Bürki zum französischen Erstligisten FC Lorient geplatzt. Offenbar war das Interesse des Ligue-1-Klubs zu kurzfristig eingegangen. Zwar hatten sich die Vereine demnach geeinigt, doch zwischen Lorient und dem Schweizer kam keine rechtzeitige Einigung mehr zustande.

19:30 Uhr - Czyborra-Leihe vorzeitig beendet

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat das Leihengagement von Abwehrspieler Lennart Czyborra nach nur etwas mehr als fünf Monaten vorzeitig beendet. Der 22-Jährige kehrt laut Angaben der Ostwestfalen zu seinem italienischen Verein CFC Genua in die Serie A zurück. Die Lücke schloss Arminia umgehend mit der Verpflichtung von George Bello (20). Der Linksverteidiger kommt von Atlanta United aus der Major League Soccer und erhält einen Vertrag bis 2026.

19:00 Uhr - Dresden verpflichtet Bayerns Fein

Bayern Münchens Mittelfeld-Talent Adrian Fein setzt seine Reise durch den Profifußball fort und heuert beim nächsten Klub an: Der 22-Jährige wechselt auf Leihbasis bis zum Sommer zum Zweitligisten Dynamo Dresden, die Leihe beim Erstliga-Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth wird zu diesem Zweck vorzeitig beendet. Das teilten beide Klubs am Montag mit.

18:30 Uhr - Aubameyang-Deal zu Barça droht zu platzen

Wie englische und spanische Medien übereinstimmend berichten, droht der Transfer von Arsenal-Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang zum FC Barcelona zu platzen. Nach Informationen von "Sky" konnten sich die Vereine nicht wegen der Übernahme des üppigen Gehaltes des Gabuners einigen. Kurios: Der 32 Jahre alte Angreifer war bereits nach Barcelona geflogen.

18:00 Uhr - Bayern bindet Mega-Talent Wanner

Rekordjunior Paul Wanner hat beim deutschen Fußball-Meister Bayern München seinen ersten Profi-Vertrag erhalten. Der 16 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb am letzten Tag der Wintertransferperiode an der Säbener Straße. Zur Laufzeit von Wanners Vertrag machten die Bayern keine Angaben.

17:30 Uhr - Zakaria-Transfer zu Juventus fix

Der Wechsel des Schweizer Nationalspielers Denis Zakaria vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zu Juventus Turin ist perfekt. Das teilte die Borussia am Montagnachmittag mit, der italienische Rekordmeister dagegen hielt sich zunächst noch bedeckt. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte seinen auslaufenden Vertrag beim fünfmaligen deutschen Meister nicht verlängert und wäre im Sommer ablösefrei gewesen. Durch den vorzeitigen Abgang erhalten die Gladbacher rund fünf Millionen Euro.

16:45 Uhr - 1. FC Köln holt Bayern-Talent Arrey-Mbi

Der 1. FC Köln hat sich mit Junioren-Nationalspieler Bright Arrey-Mbi von Rekordmeister Bayern München verstärkt. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis bis zum Sommer 2023 zu den Rheinländern. Das teilte der FC am Montag mit. Zuvor verlängerte Arrey-Mbi seinen Vertrag bei den Münchnern vorzeitig bis 2025. "Bright ist ein junger, hochtalentierter und physisch starker Spieler mit einer guten fußballerischen Ausbildung", sagte Thomas Kessler, Sportlicher Leiter der Lizenzspielerabteilung: "Wir haben ihn verpflichtet, weil wir ihm zutrauen, auf der Innenverteidiger-Position für weiteren Konkurrenzkampf zu sorgen und uns sofort weiterzuhelfen."

16:15 Uhr - Aubameyang in Barcelona

Der Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang zum FC Barcelona scheint näher zu rücken. Der Stürmer wurde bereits in Barcelona gesichtet. Ein Fragezeichen steht aber Medienberichten zufolge weiter hinter der Finanzierung seines Gehalts, zumal Stand jetzt auch immer noch Ousmane Dembélé auf der Gehaltsliste der Katalanen steht.

15:45 Uhr - Frank Lampard übernimmt den FC Everton

Chelsea-Ikone Frank Lampard ist neuer Teammanager des abstiegsbedrohten englischen Fußball-Erstligisten FC Everton. Wie die Toffees am Montag mitteilten, unterzeichnete der Ex-Nationalspieler als Nachfolger von Rafael Benitez einen Zweieinhalbjahresvertrag bis 30. Juni 2024. "Es ist eine große Ehre für mich, einen Verein von der Größe und Tradition des FC Everton zu vertreten und zu leiten. Ich bin sehr hungrig", sagte Lampard, der am Samstag im FA Cup gegen den FC Brentford sein Debüt feiern wird. Zudem schwor er sein Team auf den Abstiegskampf ein.

15:15 Uhr - Roman Bürki: Vom BVB nach Frankreich?

Einst war Roman Bürki bei Borussia Dortmund die Nummer eins. Schon seit Saisonbeginn muss sich der Schweizer in der BVB-Hierarchie aber weit hinten anstellen. Ein Wechsel im Sommer platzte. Nun könnte es am Deadline Day ganz schnell gehen. Die L’Équipe berichtet, dass der Torwart mit dem französischen Erstligisten FC Lorient verhandelt. Dem Bericht zufolge soll sich die beiden Klubs bereits prinzipiell einig sein.

14:45 Uhr - FC Schalke 04 holt Südkoreaner Lee

Der FC Schalke 04 verstärkt sich kurzfristig mit dem Südkoreaner Dong-Gyeong Lee von Ulsan Hyundai. Lee, der auf Leihbasis bis zum Ende der Saison kommt, ist für das offensive Mittelfeld vorgesehen. Die Königsblauen besitzen eine Kaufoption. "Wir haben Dong-Gyeong Lee seit einiger Zeit auf dem Radar. Wir sind von seinem Entwicklungspotenzial überzeugt", äußerte Sportdirektor Rouven Schröder. Lee meinte: "Ich habe mich ganz bewusst für Schalke 04 entschieden. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass Schalke möglichst schnell wieder in der Bundesliga spielen kann."

14:15 Uhr - Ousmane Dembélé doch nicht zu PSG?

Heute Morgen hatten wir berichtet, dass es zwischen Ousmane Dembélé und Paris Saint-Germain bereits eine mündliche Einigung über einen Wechsel vom FC Barcelona in die französische Hauptstadt geben soll. Nun vermeldet Le Parisien, dass aus dem Transfer nichts wird. Barcelona will den 24-Jährigen unbedingt loswerden, auch um womöglich Pierre-Emerick Aubameyang noch heute vom FC Arsenal ausleihen zu können.

13:45 Uhr - FC Liverpool will offenbar Carvalho

Erst am Sonntag gab der FC Liverpool, dass er sich für 50 Millionen Euro die Dienste von Luis Díaz vom FC Porto gesichert hat. Womöglich war dies aber nicht die letzte Verpflichtung der Reds in diesem Transferfenster. Laut "Sky Sports" arbeitet der FCL am Deadline Day an einem Wechsel von Fábio Carvalho vom FC Fulham. Der 19-Jährige besitzt bei Fulham nur noch einen Vertrag bis Saisonende. Solange möchten die Liverpool-Verantwortlichen aber offenbar nicht warten. Der offensive Mittelfeldspieler hat aktuell einen Marktwert von 3,5 Millionen Euro.

13:15 Uhr - Wout Weghorst wechselt in die Premier League

Vom abstiegsgefährdeten VfL Wolfsburg zum Premier-League-Schlusslicht FC Burnley: Torjäger Wout Weghorst verlässt nach dreieinhalb Jahren den Bundesliga-15. und wechselt nach England. Um diesen Transfer zu kompensieren, hatten die Norddeutschen zuvor den dänischen Nationalstürmer Jonas Wind vom FC Kopenhagen verpflichtet. "Es ist immer ein Traum von mir gewesen, in der Premier League zu spielen. Diesen kann ich mir jetzt erfüllen", sagte der 29 Jahre alte Niederländer, der in 118 Bundesligaspielen 59 Tore erzielte, in der VfL-Historie nur überboten von Edin Dzeko (66 Treffer).

12:45 Uhr - VfL Wolfsburg verpflichtet Stürmer Wind

VfL Wolfsburg hat auf den längerfristigen Ausfall von Torjäger Lukas Nmecha reagiert und nach Ex-Nationalspieler Max Kruse auch den dänischen Nationalstürmer Jonas Wind verpflichtet. Der 22 Jahre alte Skandinavier unterschrieb bei den abstiegsbedrohten Niedersachsen einen Vertrag bis 2026. Zuletzt trug der Angreifer das Trikot des FC Kopenhagen. Laut Medienberichten soll der Angreifer zwölf Millionen Euro Ablöse kosten.

12:15 Uhr - Pierre-Emerick Aubameyang zum FC Barcelona?

Der FC Barcelona steht angeblich kurz davor, sich namhaft in der Offensive zu verstärken. Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet, könnte schon in der Rückrunde Pierre-Emerick Aubameyang für die Katalanen stürmen. Dem Bericht zufolge sollen sich die Katalanen mit dem Gabuner und mit dessen aktuellem Klub FC Arsenal bereits über eine Leihe verständigt haben. Der Ex-BVB-Star spielt bei den Gunners keine Rolle mehr, da er nach Undiszipliniertheiten aus dem Kader gestrichen wurde. Auch wenn sich alle Parteien offenbar geeinigt haben, ist dieses Leihgeschäft noch nicht sicher. Denn zunächst muss Barca finanziell Platz für Aubameyang schaffen. Daher soll, wie bereits vorhin berichtet, Ousmane Dembélé unbedingt den Verein verlassen.

11:45 Uhr - FC Arsenal baggert wohl an Álvaro Morata

Beim FC Arsenal ging es zuletzt sportlich deutlich bergauf. Aktuell liegen die Gunners in der Premier League auf Rang sechs. Nur zwei Punkte fehlen auf Champions-League-Rang vier. Nun versucht Arsenal diesen Aufwärtstrend auch auf dem Transfermarkt zu manifestieren. Nach Informationen des Daily Mirror versuchen die Londoner noch am Deadline Day Álvaro Morata zu verpflichten. Der Spanier ist aktuell von Atlético Madrid an Juventus Turin ausgeliehen. Juve holte erst am Wochenende für den Sommer für angeblich 75 Millionen Euro Dusan Vlahovic von der AC Florenz. Auch Atlético hat momentan wohl keinen Bedarf für Morata. Dessen Marktwert liegt aktuell bei 35 Millionen Euro.

11:15 Uhr - Denis Zakaria bei Juventus zum Medizincheck

Denis Zakaria wird Borussia Mönchengladbach wohl noch heute verlassen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano am Mittag via Twitter mitteilte, befindet sich der Schweizer in Turin auf dem Weg zum Medizincheck. Danach soll dann direkt die Vertragsunterschrift erfolgen. Wie der italienische Journalist berichtet, zahlt Juve fünf Millionen Euro Ablöse plus mögliche Boni von drei Millionen Euro für den 25-Jährigen.

10:45 Uhr - Christian Eriksen geht zum FC Brentford

Auch wenn der Deadline Day gerade erst begonnen hat, so ist es wohl jetzt schon die schönste Geschichte dieses Tages: Der FC Brentford hat die Verpflichtung von Christian Eriksen bekanntgegeben. Der dänische Nationalspieler stand zuletzt bei Inter Mailand unter Vertrag, darf allerdings nicht mehr in Italien spielen, da ihm nach seinem dramatischen Zusammenbruch im EM-Spiel gegen Finnland einen Herzschrittmacher eingesetzt wurde. Nachdem er sich in den vergangenen Monaten fitgehalten hatte, kehrt der Mittelfeldspieler nun also auf die große Bühne der Premier League zurück.

10:15 Uhr - Union Berlin: Sven Michel als Kruse-Ersatz?

Nach dem kurzfristigen Abgang von Max Kruse zum VfL Wolfsburg hat Union Berlin offenbar schnell reagiert und sich auf die Suche nach einem direkten Nachfolger gemacht. Dabei ist der Tabellenvierte der Bundesliga nach Informationen von Kicker und Sky in der 2. Liga fündig geworden. Demnach möchte Union Sven Michel vom SC Paderborn in die Hauptstadt holen. Michel spielt seit 2016 für den SCP und ist aktuell in einer Top-Form: In 19 Ligaspielen erzielte er 14 Tore und bereitete sieben Treffer vor. Sein Vertrag läuft bis 2023.

9:45 Uhr - Holt PSG Ousmane Dembélé?

Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Barcelona stagniert die Entwicklung von Ousmane Dembélé. Der Franzose konnte sich bei den Katalanen nie wirklich durchsetzen. Nun soll der 24-Jährige endgültig abgegeben werden. Sportlich hat Barcelona für ihn keine Verwendung und angesichts des großen Schuldenbergs muss der Klub Gehalt einsparen. Ein ganz heißer Kandidat für einen Wechsel scheint Paris Saint-Germain zu sein. Wie das Portal "Fußballtransfers.com" erfahren haben will, soll es zwischen Dembélé und Paris bereits eine mündliche Einigung gegeben haben. Bis 0 Uhr hat PSG noch Zeit, die Verpflichtung perfekt zu machen.

9:15 Uhr - Max Kruse geht zum VfL Wolfsburg

Bereits gestern vermeldete der VfL Wolfsburg einen durchaus überraschenden Neuzugang: Max Kruse wechselt mit sofortiger Wirkung von Union Berlin zu den Wölfen , bei denen er bereits in der Saison 2015/2016 aktiv war. Nun kehrt er also nach Wolfsburg zurück und das obwohl es um den VfL aktuell deutlich schlechter bestellt ist, als um Union. Während die Berliner sensationell auf Champions-League-Platz vier liegen, kämpft Wolfsburg als 15. gegen den Abstieg.

9:00 Uhr - Guten Morgen zum Deadline Day

Guten Morgen aus München zum Deadline Day. Heute schließt das Winter-Transferfenster im europäischen Fußball. Bis 18:00 Uhr haben die Bundesligisten nochmal Zeit sich für die Rückrunde zu verstärken. Und auch international ist der Deadline Day immer wieder für Last-Minute-Kracher bekannt. Jonas Klinke tickert für euch den Deadline Day und berichtet über die wichtigsten Transfers in Deutschland und den europäischen Top-Ligen. Viel Spaß!

