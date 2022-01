Noch ohne 16-Millionen-Rekordeinkauf Ricardo Pepi in der Startelf erwischte der FC Augsburg in Sinsheim einen Start nach Maß in die Begegnung und ging bereits in der vierten Spielminute durch Michael Gregoritsch in Führung. Nach der Ecke von Geburtstagskind Arne Maier stieg der Österreicher am Fünfmeterraum unbedrängt hoch und köpft mühelos zum 1:0 ein (4.).

Die TSG tat sich in der Folge mit in den Zweikämpfen mutig agierenden Augsburgern lange schwer, drehte die Partie aber trotzdem mit einem Doppelschlag vor der Pause. Beim Ausgleich in der 38. Minute bediente Nationalspieler David Raum Ihlas Bebou mit einer scharfen, flachen Hereingabe, die der Angreifer aus kurzer Distanz sicher über die Linie drückte (39.).

Kurz darauf drehte Bebou mit seinem Tor zum Doppelpack die Partie zugunsten der Kraichgauer. Nach starker Vorarbeit von Kevin Akpoguma war der Stürmer am kurzen Pfosten zur Stelle und lenkte den Ball elegant mit der Innenseite zum 2:1 in die Maschen (44.).

Nach dem Seitenwechsel ließen die Augsburger lange Zeit den nötigen Offensivdrang vermissen, sodass die TSG keine Mühe hatte, den knappen Vorsprung bis hinein in die Schlussphase zu halten. Augsburg entwickelte bis auf einen Hacken-Abschluss von Florian Niederlechner (71.) und einen missratenen Schlenzer von Noah-Joel Sarenren Bazee (86.) kaum Torgefahr.

In der Nachspielzeit brachte Raum mit seinem zweiten Saisontor nach einem Konter den am Ende verdienten TSG-Sieg unter Dach und Fach (90.+3).

Die Stimmen:

Ihlas Bebou (TSG Hoffenheim): "Wir haben früh das 0:1 kassiert, aber wir wussten, dass wir das Spiel noch drehen können."

Florian Niederlechner (FC Augsburg): "Das 2:1 kurz vor der Halbzeit war ein Nackenschlag für uns. Nichtsdestotrotz können wir viel Positives mitnehmen, damit wir nächste Woche gewinnen."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Ordentliches Pepi-Debüt

Augsburgs 16-Millionen-Rekordeinkauf Ricardo Pepi gab nur wenige Tage nach dem Wechsel aus den USA sein Bundesligadebüt für die Fuggerstädter und schnupperte nach einer Stunde erstmals Luft im deutschen Oberhaus. Acht Minuten später kam der 18-Jährige auch schon zu seinem ersten Abschluss, der das Tor aber weit verfehlte.

Ansonsten ließ Pepi immer wieder in kleinen Aktionen seine Klasse aufblitzen und bot gute Laufwege an. Die Abstimmung mit seinem Teamkollegen war naturgemäß aber noch nicht da, sodass viele seiner Läufe ins Leere liefen. Insgesamt verbucht Pepi neun Ballaktionen und brachte alle vier seiner Pässe an den Mann.

Die Statistik: 13

Hoffenheim konnte in der Bundesliga bereits 13 Mal gegen Augsburg gewinnen – gegen kein anderes Team in der Bundesliga holt die TSG mehr Siege.

