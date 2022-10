Die Gäste aus Leipzig hatten nach einer zerfahrenen und nervösen Anfangsphase in Mainz die erste nennenswerte Gelegenheit der Partie – und diese war gleich ein echter Hochkaräter: Christopher Nkunku setzte Amadou Haidara mit einem hohen Zuspiel von links im am Fünfer in Szene, doch der Kopfball des Mittelfeld-Akteurs landete nur am linken Pfosten. Auch der Nachschuss von Emil Forsberg fand nicht den Weg ins Tor und zischte knapp über den Querbalken (18.).

Es war ein Weckruf für die bis dato zu passiven Mainzer, die nun aufdrehten. Erst zog Karim Onisiwo sehenswert von links ins Zentrum und scheiterte mit seinem Flachschuss am glänzend-abtauchenden Gulacsi-Ersatz Janis Blaswich (23.), nur Sekunden später verzweifelte Jae-Sung Lee aus linker Strafraumposition mit seinem Flachschuss aus spitzem Winkel ebenfalls am RB-Schlussmann (24.).

Nach dieser Mainzer Drangphase nahm sich die Partie eine kleine Auszeit. RB hatte nun wieder mehr Spielanteile und hielt den Ball fast dauerhaft in der Hälfte des Gegners, wusste mit dem Spielgerät aber wenig anzufangen. Die RB-Offensive wirkte müde und ideenlos. Ein Lichtblick lieferte Nkunku, der mit seinem Steckpass beinahe Forsberg fand. FSV-Keeper Robin Zentner war jedoch vor dem Schweden am Ball (43.).

Als alles schon nach einem torlosen Remis zur Pause aussah, zog Anton Stach von links ins Zentrum und chippte die Kugel im richtigen Moment in den Lauf von Marcus Ingvartsen. Der Däne verwertete das Zuspiel per Direktabnahme und platzierte seinen Schuss an Blaswich vorbei im linken unteren Eck zur nicht unverdienten Mainzer Führung (45.). Danach war Pause.

RB kam mit Dampf aus der Kabine und wollte den schnellen Ausgleich. In der 53. Minute segelte ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld von Marcel Halstenberg an den zweiten Pfosten zu Abdou Diallo, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Die Fahne ging jedoch hoch. Auch nach Ansicht der Videobilder blieb die Entscheidung von Felix Brych und seinem Gespann bestehen (53.). Eine durchaus fragwürdige Entscheidung.

Leipzig steckte jedoch nicht auf und suchte weiter den Weg nach Vorne, machte dabei aber die Rechnung ohne FSV-Schlussmann Robin Zentner. Erst parierte der Torwart klasse gegen Nkunku (62.), dann scheiterte Timo Werner mit seinem Linksschuss an der Fußabwehr des Keepers (63.).

Zehn Minuten vor Schluss war dann aber auch Zentner machtlos. Eine Flanke von Halstenberg von der linken Seite landete im Zentrum bei Nkunku, der zwischen Robin Hack und Anthony Caci zum Kopfball kam und aus kurzer Distanz zum Ausgleich einnickte (80.).

Im Anschluss ging RB noch auf das 2:1, konnte aber nicht mehr wirklich zwingend werden. Es blieb bei der leistungsgerechten Punkteteilung.

DER TWEET ZUM SPIEL:

Abermals sorgte eine zweifelhafte Schiedsrichter- bzw. VAR-Entscheidung im Netz für hitzige Debatten. Felix Brych und sein Gespann hatten beim Tor von Diallo auf Abseits entschieden. Auch nach VAR-Check blieb der Treffer bestehen. Eine Abseitsposition des Leipzigers war jedoch nicht klar ersichtlich.

DAS FIEL AUF: RB müde, Keeper mit starker Leistung

RB wirkte im ersten Durchgang müde nach dem Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow unter der Woche. Es fehlte an Kreativität und Dynamik in der Offensive, besonders Werner fehlte es an Bindung zum Spiel.

Trotz längerer Ballbesitzphasen konnten die Leipziger daher nur selten für Gefahr sorgen. Die Mainzer drängten die Gäste durch Powerplay Mitte des ersten Durchgangs zurück und brachten den Champions-League-Teilnehmer ins Schwimmen. Besonders Mainz` linke Seite mit Aaron Martin und Lee sorgte immer wieder für Gefahr.

Im zweiten Durchgang präsentierten sich die Gäste wesentlich zielstrebiger, wenngleich es keine Top-Leistung war, die letztendlich auch keinen Sieg verdient gehabt hätte.

Auf beiden Seiten wussten allerdings die Keeper zu überzeugen. Sowohl Gulacsi-Ersatz Blaswich als auch Zentner im Mainzer Kasten sicherten ihren Teams durch tolle Paraden einen Zähler.

DIE STATISTIK: 12

Im Gleichschritt: Sowohl für Mainz als auch für Leipzig war die Punkteteilung gleichbedeutend mit dem zwölften Zähler in der aktuellen Spielzeit. Während Mainz damit zufrieden sein dürfte, hängt RB den eigenen Zielen weiterhin deutlich hinterher.

