Bei der Rückkehr von Hertha-Coach Sandro Schwarz an seine alte Wirkungsstätte nach Mainz schenkten sich beide Mannschaften in einer taktisch geprägten Anfangsphase kaum Ballbesitz in den gefährlichen Räumen. So blieb ein harmloser Distanzschuss von Mainz-Angreifer Karim Onisiwo zunächst der einzige Abschluss des Spiels (17.).

Die Hertha hatte in der ersten Hälfte mehr vom Spiel und ging nach einer halben Stunde nicht unverdient in Führung. Der umtriebige Chidera Ejuke durfte aus der linken Strafraumhälfte unbedrängt flanken und fand im Zentrum den aufgerückten Lucas Tousart, der aus neun Metern flach rechts unten einköpfte (30.).

Dass es zur Halbzeit nicht schon 0:2 stand, hatten die Mainzer Schlussmann Robin Zentner zu verdanken, der kurz vor der Pause mit einer starken Parade gegen Ejukes Abschluss zur Ecke rettete (42.).

Nach der Pause legten die Mainzer eine deutliche verbesserte Körpersprache an den Tag, wirklich gefährlich wurde es für das Berliner Tor aber kaum einmal. Ein harmloser Kopfball von Leandro Barreiro (68.) sowie ein abgerutschter Distanzversuch von Aymen Barkok (74.) blieben in einer intensiven, zweikampfbetonten Partie lange die einzigen nennenswerten Mainzer Abschlüsse.

Als bereits alles auf einen knappen Berliner Auswärtssieg hindeutete, kamen die Mainzer mit der buchstäblich letzten Aktion des Spiels doch noch zum Ausgleich. Anthony Caci stand nach einem Kopfballduell zwischen Onisiwo und Pekarik goldrichtig und traf aus zehn Metern mit einer platzierten Volleyabnahme zum späten 1:1 in die lange Ecke (90.+4).

Die Stimmen zum Spiel:

Martin Schmidt (Sportdirektor Mainz 05): "Es war lange Zeit zu wenig. Wir haben aber bis zum Schluss an uns geglaubt."

Marvin Plattenhardt (Hertha BSC): "Das ist sehr bitter für uns. Das waren heute zwei verlorene Punkte. Momentan laufen die Kleinigkeiten gegen uns."

Jean-Paul Boetius (Hertha BSC): "Wir haben in der zweiten Halbzeit nur das Spiel der Mainzer mitgespielt. Dass die Mainzer das Remis wie einen Sieg feiern, sagt eigentlich alles."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Mainz ohne offensive Ideen

Gegen die Hertha tat sich Mainz über das gesamte Spiel enorm schwer, gefährliche Abschlüsse im und um den gegnerischen Strafraum zu kreieren. Da es keinen Spieler gab, der das Spiel an sich riss, erfolgte der erste Mainzer Schuss aufs Tor erst in der 64. Minute in Form eines harmlosen Barreiro-Kopfballs. Dank großer Mentalität und Kampf bis zum Schluss kam die Svensson-Elf – nach einem langen Ball - schließlich doch noch zum Ausgleich.

Die Statistik: 7

Mainz 05 ist in der Bundesliga seit sieben Spielen gegen Hertha BSC ungeschlagen. Den letzten Berliner Sieg gab es im März 2019 – der Mainzer Trainer damals: Sandro Schwarz.

