Oliver Kahn war es wichtig, eines zu betonen: Der FC Bayern habe einen "starken, international wettbewerbsfähigen Kader, um den uns in Europa viele beneiden", so der ehemalige Weltklassekeeper. Dies sei "die Voraussetzung, um international ganz vorne mit dabei zu sein".

Genau darum soll es für den deutschen Rekordmeister weiterhin gehen, auch wenn die finanzielle Kluft zu Finanzschwergewichten wie Manchester City oder Paris Saint-Germain größer zu werden droht. Um zumindest die gröbsten Ungerechtigkeiten auszuschließen, hat die UEFA das Financial Fairplay eingeführt.

Dieses Ziel aber sei mit den aktuellen Regularien des FFP nicht zu erreichen, glaubt Kahn. "Wenn ich mir die europäische Klublandschaft anschaue, dann sehe ich gewaltige, Betonung auf gewaltige, Verluste bei Topklubs. Das reicht von 100 bis zu 250 Millionen Euro." Er frage sich, wie das eigentlich gehe.

Kahn zog daraus den Schluss, dass das Financial Fairplay "ein stumpfes Schwert" sei. "Deshalb müssen die neuen Financial Sustainability Regulations, die nun stufenweise eingeführt werden, dieses scharfe Schwert sein", forderte der Bayern-Funktionär - und kündigte Maßnahmen an: "Ich werde ich mich als Vize-Chairman der ECA dafür einsetzen."

Kahn dankt "Tormaschine" Lewandowski

Die ECA ist die Europäische Klubvereinigung und bemüht sich darum, den europäischen Vereinsfußball zu schützen und zu fördern.

Darüber hinaus dankte Kahn den Bayern-Profis, die den Klub nach Ende der vergangenen Saison verlassen haben. Er habe Verständnis dafür, dass Robert Lewandowski nach vielen Jahren als "Tormaschine" in München eine neue Herausforderung suche.

Im Fall von Niklas Süle aber konnte sich Kahn eine kleine Spitze nicht verkneifen. Der Innenverteidiger spiele ja inzwischen "aus mir unerfindlichen Gründen bei Borussia Dortmund", stichelte der Vorstandsvorsitzende.

Mit purem Lob überschüttete er indes Königstransfer Sadio Mané: "Es war einfach grandios, wie er sich zum FC Bayern bekannt hat. Sadio wollte aus Liverpool nur zu uns kommen und zu keinem anderen Klub."

