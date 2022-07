Yildiz wurde in der Talentschmiede des FC Bayern als größtes Offensiv-Talent neben Paul Wanner und Gabriel Vidovic gehandelt.

Die alte Dame aus Turin, die den Transfer des Youngster am Dienstag-Vormittag verkündete, soll Yildiz baldige Einsätze bei den Profis in Aussicht gestellt haben. Diese Perspektive soll er beim deutschen Serien-Meister vermisst haben, da man ihm nur Einsätze bei der U23-Elf in der Regionalliga in Aussicht gestellt haben soll.

Ad

Das Mittrainieren im Profi-Kader wurde ihm im Gegensatz zu anderen Talenten ebenfalls verwehrt.

Bundesliga Fall Lewandowski: Matthäus wirft FC Bayern Doppelmoral vor VOR 5 STUNDEN

Der Offensivkünstler spielte seit seinem achten Lebensjahr für den FC Bayern und durchlief alle Jugendteams bis zur U19.

Das könnte Dich auch interessieren: Bayern kämpft um de Ligt: So ist die aktuelle Situation

Unfassbar! Eigener Mann klärt sicheres Tor auf der Linie, weil er jubeln will

EM 2022 Pressekonferenz gecrasht! Österreicherinnen außer Rand und Band VOR 6 STUNDEN