"Wenn die Mannschaft konzentriert und jeder bereit ist, seine Aufgabe hundertprozentig Prozent zu erfüllen, dann brauchen sich die Jungs nicht viele Gedanken machen", sagte er und forderte: "Es gilt, diese Einstellung Spiel für Spiel an den Tag zu legen. Dann bin ich sehr optimistisch."

Nach den zurückliegenden schwierigen Wochen sei es "extrem wichtig" gewesen, "dass die Mannschaft sich da wieder rausgezogen hat", meinte Kahn, der bekannte, besonders mit Sorgenkind Sadio Mane gefiebert zu haben.

"Man leidet ja mit ihm mit. Er ist so ein großartiger Typ. Auch für die Mannschaft, er arbeitet enorm viel. Dass er das Tor macht, war eine ganz besondere Freude bei uns."

Ein Sonderlob bekam Jamal Musiala, der an drei der vier Tore direkt beteiligt war. "Jamal zeigt von Spiel zu Spiel, was in ihm steckt. Er ist sehr konstant. Man kann bei ihm deutlich erkennen, dass er immer an sein oberes Leistungsniveau drankommt. Er bereitet uns im Moment viel Freude."

(SID)

