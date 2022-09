Der frühere Manager des Rekordmeisters hatte am zurückliegenden Sonntag im "Doppelpass" angerufen und dort die Ausrichtung der WM in Katar vehement verteidigt.

"Durch die WM und das Engagement des FC Bayern in der Golfregion werden die Arbeitsbedingungen besser werden und nicht schlechter. Das einzige Land in der Region, wo es wirklich besser wird, weil diese Diskussionen stattfinden, ist Katar", hatte Hoeneß erklärt

Das Thema Katar ist in der Allianz Arena schon seit Jahren ein rotes Tuch, immer wieder protestiert die Südkurve gegen das Sponsoring mit der staatlichen Fluggesellschaft Qatar Airways

Bei der zurückliegenden Mitgliederversammlung im November wollten zahlreiche Anhänger die Verantwortlichen dazu bewegen, die Partnerschaft zu beenden. "Diese Kooperation schadet dem Image des FC Bayern nachhaltig", hatte die "Südkurve München" damals erklärt.

Hoeneß erlebte die Protestaktion der Bayern-Fans am Freitagabend aus nächster Nähe. Der Ehrenpräsident verfolgte die 4:0 (3:0)-Gala seines FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen an der Seite seines Bruders Dieter in der Allianz Arena.