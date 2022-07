Das Aufeinandertreffen von Dortmund und Villarreal sollte das letzte Testspiel und ein versöhnlicher Abschluss für das Trainingslager des BVB sein, nachdem zuvor das Testspiel gegen den FC Valencia verloren ging.

Die Dortmunder starteten auch deutlich besser rein und hatten nach zwei Minuten direkt die erste Großchance. Nachdem Jude Bellingham ein Zuspiel von Julian Brandt nicht richtig verarbeiten konnte, schnappte sich Marco Reus die Kugel, scheiterte aber am heraus eilenden Gerónimo Rulli. Die Gäste kamen aber immer besser rein und kamen zweimal gefährlich hinter die Abwehrkette des BVB, die Defensive konnte Schlimmeres aber rechtzeitig verhindern. Nach einer starken Vorarbeit von Thomas Meunier setzte sich Karim Adeyemi stark durch, doch scheiterte im Sechzehner dann am erneut starken Rulli (15.).

Nach und nach wurde der BVB zur dominanten Mannschaft, die sich immer wieder gefährliche Chancen rausspielen konnte. Am Ende kamen die Borussen aber nicht am argentinischen Schlussmann der Gäste vorbei. Zunächst kam Rulli stark raus und verhinderte eine gefährliche Aktion von Reus (18.) und nur fünf Minuten später steckte der Dortmunder Kapitän durch für Donyell Malen, der frei vor dem Schlussmann nicht an ihm vorbeikam.

Nach einer kurzen Trinkpause wendete sich aber das Blatt. Villarreal drehte auf und war bis zur Halbzeit die bessere Mannschaft mit den besseren Chancen. Erst verhinderte Meunier in letzter Sekunde ein eins gegen eins von Arnaud Danjuma mit Alexander Meyer (29.), Gleiches konnte er sieben Minuten später aber nicht mehr verhindern. Der Angreifer verstolperte aber frei vor dem bereits geschlagenen Meyer den Ball und verpasste die Chance zur Führung. Zwischendurch meldete sich auch einmal der BVB zurück, doch weder Julian Brandt aus der Distanz noch die abgefälschte Hereingabe von Adeyemi konnten Rulli überwinden (38.). Kurz vor der Pause setzte sich der schnelle Neuzugang des BVB noch einmal durch und tauchte erneut frei vor Rulli auf, aber der Argentinier blieb erneuter Sieger (44.). Quasi mit dem Halbzeitpfiff konnten die Spanier den BVB für seine schlechte Chancenverwertung noch einmal bestrafen und gingen durch Gerard Moreno, der durch einen starken Chip-Pass hinter die Kette freigespielt wurde, in Führung (45.).

Auch nach der Halbzeit blieb Villarreal die bessere Mannschaft und hatte mehr Chancen. Nach starker Moreno-Vorlage umkurvte der eingewechselte Nicolas Jackson Meyer, scheiterte aber an Meunier auf der Linie (52.). Vor allem im zweiten Durchgang wurde auch die Defensivarbeit der Dortmunder deutlich schlechter. Nico Schlotterbeck wartete viel zu lange, ehe er Moreno attackiert und hatte Glück, dass sein Schlenzer klar am Tor vorbeiging (60.). Sechs Minuten später hatte er weniger Glück und machte den gleichen Fehler. Moreno hatte mehrere Sekunden Zeit und wurde nicht attackiert, dadurch konnte er einen Doppelpass spielen und den eingewechselten Samuel Chukwueze im Sechzehner bedienen, der eiskalt einschoss.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt ging die noch im ersten Durchgang etwas glückliche Führung der Gäste mehr als in Ordnung und hätte in der Folge sogar noch höher ausfallen können. Zunächst gab es aber den einzigen richtigen Torschuss der Dortmunder im zweiten Durchgang, als Bellingham Youssoufa Moukoko im Sechzehner bediente, aber auch er kam nicht an Rulli vorbei (83.). Kurz vor dem Abpfiff ließ Chukwueze noch zwei Gegenspieler aussteigen und scheiterte im Sechzehner am linken Innenpfosten (86.).

Das fiel auf: Insgesamt einfach zu wenig

Für den BVB war es nun das zweite Testspiel innerhalb von vier Tagen mit voller Montur und bereits zum zweiten Mal müssen sie sich geschlagen geben. Nachdem der erste Durchgang sehr vielversprechend aussah, weil die Borussia klar die bessere Mannschaft war, lediglich seine Chancen besser hätte nutzen müssen, blieben sie in Halbzeit zwei komplett blass. In der Offensive fand der BVB gar nicht mehr statt, generell bekamen sie keinen wirklichen Zugriff mehr aufs Spiel. Schon im ersten Durchgang hatte die Abwehr bereits Schwächen bei Pässen in die Tiefe gezeigt, wodurch Letztenendes auch das 0:1 gefallen ist. In der zweiten Halbzeit kam noch Passivität in der Zweikampfführung hinzu, die den Dortmundern etwas Bauchschmerzen bereiten sollte, weil man weitestgehend mit der Bestbesetzung in der Verteidigung gespielt hatte. Auf Terzic kommt also noch vor dem ersten Pflichtspiel im Pokal gegen 1860 München eine Menge Arbeit zu.

Die Statistik: 1

Zumindest auf Pflichtspielebene sind der BVB und Villarreal bisher noch nie aufeinander getroffen. Dementsprechend war es die erste Begegnung der beiden Teams und damit auch die erste Niederlage der Borussia gegen die Spanier.

