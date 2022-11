Bochum-Chefcoach Thomas Letsch tauschte auf zwei Positionen im Vergleich zur 0:3-Pleite in Dortmund. Bei den Gästen aus Mönchengladbach kam U23-Keeper Jan Olschowsky zu seinem Profi-Debüt, er ersetzte die verletzten Schlussmänner Yann Sommer und Tobias Sippel. Zudem feierte Nico Elvedi seine Rückkehr in die Startelf der Fohlen.

Die Hausherren spielten ab der ersten Sekunde mit Volldampf, zwangen Borussia-Verteidiger Marvin Friedrich bereits früh zu einer taktischen Gelben Karte (2.). Fünf Minuten später wurde es dann richtig laut im Vonovia Ruhrstadion. Simon Zoller hatte Christopher Antwi-Adjej mit einem tollen Zuspiel durch das Zentrum in Szene gesetzt. Der Stürmer lief alleine auf Olschowsky zu und zeigte aus acht Metern keine Nerven (7.).

Gladbach war nun völlig verunsichert und ließ sich von den Gastgebern weit hinten reindrücken. Ein schwacher Ball von Olschowsky brachte Elvedi im Strafraum in Not. Den Schweizer Verteidiger ereilte ein noch schwererer Blackout, als sein Passversuch genau in den Füßen von Philipp Hofmann landete. Der Stürmer bedankte sich und schob den Ball zum 2:0 ins Tor (11.).

Die Farke-Elf brauchte mehr als 30 Minuten, um besser ins Spiel zu finden. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Rami Bensebaini schließlich die beste Chance per Kopf, nach einer Flanke von Christoph Kramer (45.+1).

Nach dem Seitenwechsel hatte Ivan Ordets nach einem Freistoß von Philipp Förster per Kopf die Möglichkeit auf 3:0 zu stellen, der Gladbacher Pfosten hatte aber etwas dagegen einzuwenden (51.). Zehn weitere Minuten vergingen, bis die Fohlenelf von einem Bochumer Fehler im Spielaufbau profitierten. Ordets brachte Kevin Stöger mit einem holprigen Pass in die Bredouille, infolgedessen wanderte der Ball zu Marcus Thuram. Der Franzose behielt im Zentrum die Übersicht, bediente den durchgestarteten Alassane Pléa im Strafraum. Der Landsmann von Thuram blieb aus halblinker Position sicher und setzte den Ball in die rechte untere Torecke (62.).

Nach dem Anschlusstreffer rannten die Gäste vom Niederrhein weiter an, die späte Aufholjagd wurde auch beinahe in der 82. Minute belohnt. Nach einer Ecke hatte Hofmann Rami Bensebaini am zweiten Pfosten bedient, der Algerier wuchtete von dort den Ball in die Bochumer Maschen. Die Freude der Borussen währte allerdings nur kurz, der VAR entschied auf eine Abseitsposition von Hofmann in der Entstehung.

Bochum sammelt mit dem knappen Heimsieg drei wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg. Gladbach bleibt durch die erneute Auswärtspleite auf Rang neun stecken und kann morgen Abend sogar noch überholt werden.

Die Stimmen zum Spiel:

Philipp Hofmann (VfL Bochum): „Solche Abende, mit Flutlicht, vollem Haus und Herbert Grönemeyer, das ist schon besonders. Wir sind von Anfang an gut angelaufen gegen Gladbach. So wollen wir Zuhause spielen. Ich antizipiere etwas vor meinem Treffer. Auswärts sind wir leistungsschwach, in den Heimspielen geben uns die Fans immer einen besonderen Push.“

Christopher Antwi-Adjej (VfL Bochum): „Ich bin happy mit dem Spiel heute. Ab der ersten Minute waren wir voll da. Wir haben Laufbereitschaft gezeigt, waren eklig in den Zweikämpfen. Wir haben es Gladbach nicht so leicht gemacht, das war unser Ziel heute. Wir wollten Nadelstiche nach vorne setzen, das hat heute ganz gut geklappt.“

Der Tweet zum Spiel:

Das Alter ist eben nur eine Zahl. Die drittälteste Startelf der Bundesliga-Historie sichert den Hausherren drei überlebenswichtige Punkte.

Das fiel auf: Abseits oder kein Abseits?

Die 82. Spielminute sorgte für Verwunderung auf den Rängen und vor den Endgeräten. Doch was war los? Jonas Hofmann hatte Rami Bensebaini per Flanke das vermeintliche Tor zum 2:2-Ausgleich aufgelegt. Dann entschied Schiedsrichter Schlager nach Rücksprache mit dem Kölner Keller auf eine Abseitsposition von Hofmann. In der Entstehung der Szene hatte Hofmann eine Ecke ausgeführt, bei dieser köpfte Marvin Friedrich den Ball aus dem Strafraum wieder zurück zu Hofmann. Dieser stand klar im Abseits, alles klar? Von wegen! Nach dem Kopfball von Friedrich berührte Vasilios Lampropoulos den Ball noch mit dem Fuß. Entstand dadurch eine neue Spielsituation, weil er den Ball kontrolliert spielte? Dann hätte der Gladbacher Ausgleichstreffer gezählt. Stattdessen entschied Referee Schlager auf keinen kontrollierten Pass des Griechen und damit keine neue Spielsituation. Eine zumindest diskussionswürdige Entscheidung.

Die Statistik: 7

Auch im siebten Auswärtsspiel in dieser Saison kann Borussia Mönchengladbach nicht gewinnen.

