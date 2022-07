"Unter anderem die Kniegeschichte hat mir schon gezeigt, dass da ein paar Jahre in den Knochen stecken. Irgendwann, wenn die Zeit reif ist, möchte ich entscheiden, ob, und wenn ja, wie es weitergeht."

Der Verein will mit einem eventuellen Verlängerungsangebot abwarten, wofür Hummels (33) im Trainingslager in der Schweiz Verständnis zeigte. "Ich habe gerade eben noch zu Sebastian Kehl gesagt, dass ich an Stelle des BVB gerade auch nicht mit mir verlängern würde", sagte er.

"Ich glaube, die Entspanntheit, die beide Seiten an den Tag legen, ist genau richtig so."

Hummels wird in der neuen Saison um seinen Platz in der Innenverteidigung kämpfen müssen: Der BVB hat für seine Position die Nationalspieler Niklas Süle und Nico Schlotterbeck verpflichtet.

