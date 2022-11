Besonders Real Madrid sowie die englischen Spitzenvereine Manchester City, Manchester United, FC Chelsea und FC Liverpool sollen Bellingham genau beobachten.

Ad

Bei einem Wechsel soll die Ablöse nach Wunsch des BVB allerdings bei mindestens 150 Millionen Euro liegen, heißt es.

WM "Nicht zielführend": Kramer gegen Katar-Fragen an Spieler während WM VOR 2 STUNDEN

Als möglichen Ersatz haben die Dortmunder offenbar einen anderen Bundesliga-Star im Visier. Laut "Sport1" steht Daichi Kamada von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt im Fokus des BVB. Der flexibel einsetzbare 26-Jährige erzielte in dieser Saison für die Frankfurter bereits zwölf Tore in 20 Pflichtspielen.

Daichi Kamada schon im Sommer vor Wechsel

Angeblich kam es in der vergangenen Woche am Rande des direkten Duells schon zu einem ersten Gespräch zwischen den Dortmunder Verantwortlichen und den Beratern von Kamada. Der Vertrag des Japaners in Frankfurt läuft im kommenden Sommer aus. Auf eine Verlängerung konnte man sich bisher nicht einigen. Bereits im vergangenen Sommer hatte Trainer Oliver Glasner laut dem Bericht einen Transfer von Kamada zu Benfica Lissabon mit einem Veto verhindert.

Ein neuer Vertrag mit dem Nationalspieler, der bei der WM in Katar (ab 20. November) spielen wird, werde somit "immer schwieriger, vielleicht sogar utopisch", heißt es im "Sport1"-Podcast "Die Dortmund-Woche". Kamada kann im Mittelfeld und Angriff auf mehreren Positionen eingesetzt werden, unter anderem als Zehner, Achter oder Linksaußen.

Eurosport-Einschätzung: Dortmund dürfte bei Kamada gute Chancen haben. Der Japaner wird nach fast sechs Jahren bei der Eintracht den nächsten Schritt machen wollen. Beim BVB, der regelmäßig in der Champions League spielt, ist diese Entwicklung möglich. Und auch die Borussia wäre Kamada eine Verstärkung. Der Offensivspieler kennt die Liga bestens und kann auf mehreren Positionen variabel eingesetzt werden.

Transfermöglichkeit: 40 Prozent

Das könnte Dich auch interessieren: Erneute Sorgen um Reus: BVB-Kapitän bricht Training ab

Bayern-Stars heiß auf PSG: "Wenn du das Ding gewinnen willst ..."

La Liga Erste Pleite: Real Madrid verliert verrücktes Spiel bei Stadtteilklub VOR 13 STUNDEN