Haller klagte nach dem Training am Montagvormittag im Schweizer Bad Ragaz über Unwohlsein.

Im Rahmen intensiver medizinischer Untersuchungen wurde im Laufe des Tages der Tumor entdeckt. Der 28-Jährige reiste bereits zurück nach Dortmund.

"Wir werden alles in unserer Macht Stehende dafür tun, dass er die bestmögliche Behandlung erfährt", sagte Kehl. In den kommenden Tagen werden weitere Untersuchungen in einem spezialisierten medizinischen Zentrum stattfinden.

Dortmund hatte Haller in diesem Sommer als Ersatz für Erling Haaland von Ajax Amsterdam verpflichtet.

