Sébastien Haller schaltete sofort in den Angriffsmodus. "Das Ziel ist es, Erster zu werden", verkündete der neue Torjäger von Borussia Dortmund vollmundig.

Gemeinsam mit den Fans werde man in den kommenden Jahren "hoffentlich Großes erreichen", meinte er.

Die starken Worte des Nachfolgers von Erling Haaland kommen bei den Verantwortlichen und Anhängern des Vizemeisters gut an. Der BVB will die zehn Jahre andauernde Meisterserie des FC Bayern endlich beenden - koste es, was es wolle.

Haller soll bei der Jagd nach dem deutschen Rekordchampion das fehlende Puzzlestück einer stark besetzten Offensive sein.

BVB stark ergänzt

Die Transfer-Zwischenbilanz des neuen Sportdirektors Sebastian Kehl kann sich mehr als sehen lassen. Neben Haller lockte der Nachfolger von Michael Zorc bereits Karim Adeyemi (RB Salzburg), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Niklas Süle (Bayern München) und Salih Özcan (1. FC Köln) ins Ruhrgebiet.

Der Umbau schreitet schneller voran als gedacht, Trainer Edin Terzic kann sich auf einen großen Konkurrenzkampf freuen.

"Jeder weiß, dass er seine absolute Top-Leistung bringen muss, wenn er bei Borussia Dortmund Stammspieler sein will", sagte Mats Hummels nach dem ersten Testspiel beim Westfalenligisten Lüner SV (3:1) bei "Sky".

Dortmund hofft auf Raum-Transfer

Auch wenn Hummels angesichts des Nationalmannschaftsduos Süle/Schlotterbeck selber um seinen Platz in der ersten Elf bangen muss, freut er sich darauf, "dass wir uns gegenseitig zur Höchstleistung anstacheln".

Im Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz (15. bis 23. Juli) hat Terzic seinen kompletten Kader beisammen, der vielleicht sogar noch Zuwachs bekommen wird.

Der BVB hofft weiter auf eine Verpflichtung des Nationalspielers David Raum vom Ligarivalen TSG Hoffenheim.

BVB: Guerreiro, Schulz, Hazard, Akanji und Can auf Streichliste

Für den Linksverteidiger muss Kehl aber erst einmal Platz im Kader schaffen. Daher sollen Raphael Guerreiro und/oder Nico Schulz verkauft werden.

Auch Thorgan Hazard und Manuel Akanji können den Klub verlassen, bei einem entsprechenden Millionen-Angebot wären die Dortmunder auch bei Emre Can bereit für Verhandlungen.

Kehl ist jetzt erst einmal als Verkäufer gefragt. Auch das soll zum großen Ziel beitragen: Erster werden.

(SID)

