Der 17-Jährige traf in seiner besten Jugendsaison 2018/19 in 28 Spielen 50 Mal. In der U17-Bundesliga brachte es Moukoko in 25 Begegnungen auf unbeschreibliche 46 Treffer. Das macht etwas mehr als 1,8 Tore pro Spiel. Brunner liegt im Moment bei einer Quote von 3,2 Treffern pro Match.

Während Moukoko mittlerweile auch bei den Profis stürmt und in dieser Saison in elf Spielen zwei Tore und drei Vorlagen vorzuweisen hat, macht Brunner in der U17 und teilweise auch der U19 Schlagzeilen.

Im Jahr 2020 wechselte der Angreifer aus der Jugend des VfL Bochum zum BVB. In insgesamt 20 U17-Bundesligaspielen für Dortmund erzielte Brunner seither 25 Tore. Dazu legte er fünf weitere Treffer auf.

In dieser Spielzeit durfte der Teenager auch in der Youth League aushelfen.

BVB-Talent Brunner trifft auch in Youth League

Gegen Kopenhagen (0:2), Manchester City (2:3) und zuletzt den FC Sevilla (1:1) stand Brunner für den BVB auf dem Platz. Gegen die Spanier erzielte er dann auch seinen ersten Treffer in diesem Wettbewerb. Auch in der U19-Bundesliga kam der Torjäger zum Einsatz. Anfang Oktober traf Brunner (Vertrag bis 2025) gleich in seinem ersten Spiel der Saison gegen den Bonner SC (4:0).

Ende September feierte das Mega-Talent zudem sein Debüt in der deutschen U17-Nationalmannschaft. In den drei Spielen seither erzielte Brunner bereits drei Tore (ein Assist). Beim BVB kann man sich also über ein neues Stürmertalent freuen.

