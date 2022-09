Der Linksverteidiger Raphael Guerreiro hingegen ist nach einer Erkrankung wieder ins Training eingestiegen und wird wohl spielen können. "Bei ihm sind wir guter Dinge", berichtete Trainer Edin Terzic am Montag.

Erstmals in der Champions League wird die Südtribüne wie in der Bundesliga eine Stehtribüne sein. "Wir freuen uns riesig, dass die ganze Gelbe Wand voll ist, das wird hoffentlich ein Spektakel", sagte Kapitän Marco Reus. "Das kennen unsere Gegner ja im Europapokal noch nicht."

In der vergangenen Saison scheiterte der BVB bereits in der Gruppenphase der Königsklasse, er stieg in die Europa League ab und schied auch dort früh aus.

"Das fühlte sich nicht gut an. Das wollen wir diesmal definitiv besser machen", sagte Terzic. "Wir werden schon am Dienstag alles für einen Sieg tun."

