Angeblich wollte Kahn Choupo-Moting lediglich einen Einjahresvertrag anbieten, Salihamidzic soll ihm jedoch mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet haben, ohne den früheren Nationaltorwart zu informieren.

"Da war die Luft nicht mehr so rein für ein paar Wochen zwischen Oli und Brazzo", so Basler bei " Sport1 ".

Choupo-Moting, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft, betrieb mit starken Leistungen in der Sturmspitze des FC Bayern zuletzt Eigenwerbung und empfahl sich für eine Verlängerung des Kontraktes.

In den letzten vier Partien traf der Stürmer fünfmal und bereitete zwei Treffer vor, auch in der Champions League gegen den FC Barcelona knipste er am Mittwochabend