Er sorge sich beispielsweise wegen der Trockenheit enorm um die Landwirtschaft.

"Deshalb habe ich große Freude, wenn es regnet", sagte der dienstälteste Trainer der Liga.

Doch er fürchte, dass es in Sachen Wasser und Vegetation in der Zukunft nicht mehr so sein werde wie aktuell.

(SID)

