Dem Bericht zufolge müssen die Skyblues insgesamt vier Raten à 15 Millionen Euro nach Dortmund überweisen. Sollte sich jener Finanzplan bewahrheiten, würden die Westfalen somit erst im Jahr 2026 die letzte Zahlung für den Verkauf des norwegischen Ausnahmestürmers erhalten.

Haalands Jugendklub Bryne FK, dem ein Teil der 60 Millionen Euro hohen Ablösesumme zusteht, hatte jenen Stein ins Rollen gebracht. "Wir haben seit dem Zeitpunkt des Verkaufs keine Zahlung erhalten. Der Grund dafür ist die Vereinbarung zwischen Manchester City und Borussia Dortmund", verriet Hans Øyvind Sagen, der Klubchef des norwegischen Zweitligisten, gegenüber "Dagbladet".

Von der Tageszeitung auf die Spekulationen angesprochen, antwortete der BVB: "Wir teilen mit, dass wir uns generell nicht zu Vertragsangelegenheiten äußern."

Aufgrund der Solidaritätsregel stehen neben Bryne auch Molde FK und RB Salzburg insgesamt fünf Prozent der Transfereinnahmen zu. Dies gilt für alle Klubs, bei denen ein Spieler zwischen dem 12. und 23. Lebensjahr unter Vertrag stand.

Haaland verließ Borussia Dortmund in diesem Sommer nach insgesamt zweieinhalb Jahren (89 Partien, 86 Tore) und schloss sich Manchester City an. In seinen ersten drei Pflichtspielen für den amtierenden englischen Meister erzielte der 22-Jährige zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

