Der Grund: Laimers Arbeitspapier läuft im Sommer kommenden Jahres aus, eine Vertragsverlängerung beim amtierenden Pokalsieger schloss der 25-Jährige zuletzt aus.

Laimer gilt aufgrund seiner Geschwindigkeit und Qualitäten im Pressing als absoluter Wunschspieler von FCB-Trainer Julian Nagelsmann. In der laufenden Saison hatte Laimer gleich mehrfach mit Verletzungen zu kämpfen. Den Start in die neue Spielzeit verpasste er wegen Sprunggelenksproblemen, Mitte September zog er sich einen Syndesmosebandriss zu.

Aktuell verfügt der deutsche Rekordmeister mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Marcel Sabitzer und Ryan Gravenberch über ein großes Spielerangebot im Mittelfeld. Nach "Sky"-Informationen wäre Laimers Landsmann Sabitzer der erste mögliche Kandidat, der für den Noch-Leipziger weichen müsse.

Eurosport-Einschätzung: Nagelsmann und Laimer arbeiteten schon in Leipzig erfolgreich zusammen, im vergangenen Sommer scheiterte ein Transfer am Veto der Sachsen. Diesmal ist die Situation aus Bayern-Sicht deutlich komfortabler: Laimers Vertrag läuft im Sommer aus, schon ab dem 1. Januar darf er mit seinem potenziell neuen Arbeitgeber verhandeln. Alles andere als ein Wechsel an die Isar wäre durchaus überraschend.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 80 Prozent

