Trotz der Verpflichtung von Superstar Sadio Mané fehlt dem FC Bayern noch das letzte Quäntchen, um Lewandowski auch nur annähernd ersetzen zu können.

Mit Kane hätte man wohl ein adäquate Lösung parat - doch diese könnte sich als äußerst luxuriös gestalten.

Immerhin besitzt der 28-Jährige einen bis 2024 laufenden Vertrag und ein vorzeitiger Wechsel würde angesichts seines Marktwerts von 90 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de) wohl eine astronomische Ablösesumme nach sich ziehen.

Ein Wechsel im Sommer 2023 würde sich da schon als lukrativer erweisen. Doch Kahn lässt sich nicht in die Karten schauen. "Er ist bei Tottenham unter Vertrag. Klar, ein absoluter Top-Stürmer, aber das ist doch alles Zukunftsmusik", erklärte er im Interview mit der "Bild".

FC Bayern feilt an Kader: Kane-Transfer erst 2023?

An der Säbener Straße wolle man zunächst am Kader für die anstehende Saison feilen. "Da schauen wir mal, was noch alles passiert." Gänzlich ausgeschlossen wurde das bayerische Interesse an Kane damit nicht. Vielmehr will man sich in München wohl alle Möglichkeiten offenhalten.

Ein etwaiger Vorstoß im kommenden Sommer gilt jedoch als am wahrscheinlichsten - sollte Tottenham mit seinem Leistungsträger nicht vorzeitig verlängern.

