Wie die spanische "Sport" berichtet, sei der deutsche Rekordmeister nämlich der einzige Verein, zu dem sich de Jong einen Wechsel vorstellen könnte.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde de Jong immer wieder mit einem Wechsel in die Premier League und einer Wiedervereinigung mit seinem ehemaligen Coach Erik ten Hag bei Manchester United in Verbindung gebracht.

Trotz der gemeinsamen Vergangenheit sträubt sich der 25-Jährige gegen einen Transfer auf die Insel. Ein Umstand, der den Verantwortlichen Barcelonas Kopfzerbrechen bereitet. Barça würde gerne das hohe Gehalt des Niederländers einsparen, ein Verkauf würde die finanziellen Sorgen der Katalanen zumindest vorerst etwas mildern.

Doch für de Jong ist die Angelegenheit klar. "Ich würde gerne bei Barcelona bleiben. Barça ist mein Traumverein", bekannte er sich Ende Mai gegenüber "ESPN" zur Blaugrana.

Frenkie de Jong: Bayern-Transfer unrealistisch

Ein Transfer zum FC Bayern dürfte sich jedoch als schwierig erweisen. Zwar würde de Jong zur Spielidee von Julian Nagelsmann passen, im Mittelfeld sind die Münchner aber bereits bestens besetzt.

Darüber hinaus sind dem Serienmeister auch finanzielle Grenzen gesetzt. Sollten sich die Gerüchte um das bayerische Interesse an Innenverteidiger Matthjis de Ligt bewahrheiten , würde ein Vorstoß Richtung de Jong trotz des Festgeldkontos eine Wunschvorstellung bleiben.

Damit bleibt der Bayern-Traum des Niederländers vorerst vor allem nur eines - nämlich ein Traum. Barcelona muss sich indes weiter darum bemühen, seinem Schützling einen Wechsel in die Premier League schmackhaft zu machen, um den eigenen Schuldenberg etwas abzubauen.

