Unter der Woche schrieb die "Bild-Zeitung" vom "Kabinen-Brodeln" beim FC Bayern. Leon Goretzka soll vor dem Duell mit dem FC Barcelona in der Champions League nicht glücklich darüber gewesen sein, dass Konkurrent Marcel Sabitzer gegen die Blaugrana den Vorzug gegenüber ihm erhielt.

Nach dem 2:0-Erfolg der Münchner in der Allianz Arena räumte Goretzka höchstselbst mit den Gerüchten um die angeblich schlechte Stimmung auf, sprach von "konstruierten" Problemen, die ihn geärgert hätten. "Ich habe weder mit dem Trainer ein Problem noch mit dem Fakt, dass ich nicht angefangen habe", sagte der ehemalige Schalker.

Was bei dem Wirbel um den Nationalspieler etwas unterging: Laut "Bild" soll er nicht der einzige gewesen sein, der mit seinen aktuellen Einsatzzeiten unzufrieden ist. Auch Ryan Gravenberch sei "nicht mehr glücklich", hieß es. Der Neuzugang von Ajax Amsterdam habe sich mehr von seinem Engagement in der bayrischen Landeshauptstadt versprochen als vereinzelte Kurzeinsätze.

Im Anschluss an die Begegnung mit den Katalanen verließ Gravenberch das Fröttmaninger Rund als einer der ersten FCB-Spieler. Vor die anwesenden Reporter trat der 20-Jährige nach seinem zehnminütigen Auftritt nicht.

Nagelsmann: "Das liegt auch an der Konkurrenz"

"Er hat ein paar Spiele gemacht, aber mit Blick auf seine Fähigkeiten sicherlich zu wenig", sagte Nagelsmann am Freitag, als er auf Gravenberch angesprochen wurde. Er führte aus: "Das liegt auch an der Konkurrenz. Man braucht eine Grundstruktur und Stabilität. Die hatte ich mit Sabi (Marcel Sabitzer, Anm. d. Red.) und Joshua (Kimmich, Anm. d. Red.) am Anfang, jetzt ist Leon Goretzka zurück, der es nach seiner Einwechslung gegen Barça sehr gut gemacht hat."

Grundsätzlich könne Gravenberch, der normalerweise im defensiven Mittelfeld beheimatet ist, auch eine offensivere Rolle im Zentrum einnehmen, aber, so Nagelsmann, "da ist die Konkurrenz nicht unbedingt geringer." Nagelsmann erklärte, dass der Niederländer noch immer sehr jung sei und eine gewisse Akklimatisationszeit brauche.

Warum es bisher zu verhältnismäßig geringer Spielzeit gereicht hat, liegt offensichtlich aber nicht ausschließlich an der namhaften Konkurrenz. "Defensiv muss er noch ein paar Schritte gehen, das ist der Grund, warum er etwas weniger spielt. Er spielt am liebsten auf der Sechs und weiß, dass er in der Defensive manchmal noch mehr zupacken muss."

Gravenberch hadert zu sehr mit sich

Nagelsmann weiter: "Es ist kein Problem der mangelnden Bereitschaft, vielleicht muss er bei Balleroberungen des Gegners noch etwas schneller schalten. Nach Ballverlusten hadert er mir manchmal noch zu sehr mit sich, sodass ihm ein, zwei Sekunden im Gegenpressing fehlen."

Sehr detaillierte Ausführungen des Trainers, der bei Gravenberch aber auch viel Positives sieht. "Er hat offensiv alle Qualitäten, die man braucht. Er ist unglaublich begabt am Ball, dreht sich gut auf und hat einen guten Abschluss." Nagelsmann ist optimistisch, dass der Youngster zeitnah häufiger auf dem Rasen stehen wird.

"Er wird weiterhin eine gute Entwicklung nehmen und viel bei uns spielen", prophezeite der 35-Jährige abschließend. Bisher stehen für Gravenberch insgesamt 218 Minuten zu Buche, lediglich einmal stand der zehnmalige Nationalspieler in der Startelf – in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Viktoria Köln.

Gravenberch mit Tor und Vorlage

Beim 5:0 über die Domstädter steuerte Gravenberch einen Treffer sowie eine Vorlage bei. Die bis dato einzigen Scorerpunkte im Dress des deutschen Rekordmeisters. Im Rahmen der Vorbereitung hatte er sowohl seinen Trainer als auch seine Mitspieler begeistert. "Von Ryan bin ich ehrlich gesagt am meisten begeistert", sagte Joshua Kimmich, Gravenberchs potenzieller Nebenmann. Er ergänzte: "Der verliert fast keinen Ball, der wird uns viel Freude bereiten."

Bislang dürfte sich die Freude bei ihm zumindest in Grenzen halten. Nagelsmanns Aussagen geben aber Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation.

