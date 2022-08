Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern tippte in der "Sport Bild" auf Thomas Müller als neuen Bundesliga-Torschützenkönig.

"Thomas Müller ist mein Favorit! 24 Tore werden in der kommenden Saison reichen, denn niemand wird an die Top-Werte von Robert Lewandowski und an seine Quote herankommen", prognostizierte Rummenigge und ergänzte: "Für Thomas Müller wären 24 Tore auch eine neue Bestmarke. Er wird in der kommenden Saison mehr denn je gefragt sein als Torschütze, dafür möglicherweise dann etwas weniger als Vorbereiter."

Der persönliche Torrekord von Müller in einer Bundesliga-Saison liegt bei 20 Treffern (2015/16).

In den vergangenen fünf Spielzeiten sicherte sich jeweils Lewandowski, der den FC Bayern im Sommer nach insgesamt acht Jahren in Richtung Barcelona verließ , den Titel des treffsichersten Spielers. Insgesamt holte der Pole gleich siebenmal die begehrte Torjägerkanone.

In der Saison 2020/21 knackte er darüber hinaus mit 41 Toren den Fabel-Rekord von Bayern-Ikone Gerd Müller für die meisten Treffer in einer Spielzeit.

Ex-Bundesliga-Torschützenkönige sehen Schick vorne

Neben Rummenigge gaben auch noch andere Ex-Bundesliga-Torschützenkönige ihre Tipps für die Nachfolge von Lewandowski ab. Die meisten Stimmen erhielt dabei der Leverkusener Patrik Schick. Der Tscheche landete in der Vorsaison mit 24 Treffern hinter Lewandowski (34 Tore) auf Platz zwei des ligaweiten Torjäger-Rankings.

Knapp hinter Schick rangierte bei der Experten-Wahl Bayern Münchens Neuzugang Sadio Mané. Rummenigges Favorit Müller wurde im Übrigen von keinem anderen Ex-Stürmer-Star genannt.

