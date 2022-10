Kane, der in München als Nachfolger des abgewanderten Robert Lewandowski im Gespräch sein soll, trifft mit den Spurs am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) in der Champions-League-Gruppenphase auf Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt.

Zuletzt hatte das Fachmagazin kicker über eine "erste Kontaktaufnahme" der Bayern mit dem noch bis 2024 beim Londoner Premier-League-Klub unter Vertrag stehenden Angreifer berichtet.

Im Duell mit den Hessen hofft Kane auf seinen ersten Treffer in dieser Königsklassen-Saison.

"Natürlich möchte ich in jedem Spiel treffen und ich werde mein Bestes geben, um das zu erreichen und der Mannschaft zu helfen", sagte der 29-Jährige: "Ich war ein wenig enttäuscht, dass mein Name in den ersten Spielen nicht auf der Anzeigetafel stand. Ich hoffe, dass sich das ändert."

