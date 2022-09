Der ehemalige Bundesliga-Profi wisse aus eigener Erfahrung, "wie das ist, als Neuer in einem Team anzukommen, in einem anderen Land, einer anderen Stadt, einer etwas anderen Fußballkultur", so Salihamidzic.

Der Sportvorstand der Münchner sei jedoch in regen Austausch mit dem ehemaligen Liverpool-Star. "Ich spreche regelmäßig mit ihm. Aber ich gebe ihm auch Raum. Er muss sich jetzt so organisieren, dass er sich in München heimisch fühlt", forderte der 45-Jährige.

Salihamidzic erinnerte sich in diesem Zusammenhang an seinen Wechsel im Jahr 2007 vom FC Bayern zu Juventus Turin zurück.

"Ich kam mit 30 Jahren nach Turin, hatte bereits die Champions League mit dem FC Bayern gewonnen, deutsche Meisterschaften, den DFB-Pokal. Trotzdem brauchst du auch als erfahrener, erfolgreicher Profi eine Weile, um den Rhythmus deiner neuen Umgebung mühelos aufzunehmen, so, dass du dich ganz auf den Fußball konzentrieren und konstant deine Leistung bringen kannst.", betonte er.

Mané: Salihamidzic kündigt Leistungssteigerung an

Nach Ansicht von Salihamidzic sei Mané in eben jenem Prozess, wodurch ihm bald alles vertrauter sein werde. "Das werden wir bald auch auf dem Platz sehen", kündigte der Sportvorstand an.

Nach einem verheißungsvollen Start in München und vier Treffern in den ersten vier Pflichtspielen stotterte der Motor bei Mané zuletzt. Mittlerweile wartet Afrikas Fußballer des Jahres, der im vergangenen Sommer für rund 32 Millionen Euro von der Anfield Road an die Säbener Straße wechselte, seit fünf Partien auf einen Torerfolg.

Sadio Mané (r./FC Bayern) bei der 0:1-Pleite gegen den FC Augsburg Fotocredit: Imago

Salihamidzic: "Musst Gegenwind aushalten können"

Aufgrund der ausbleibenden Erfolge des FC Bayern war zuletzt auch Salihamidzic wieder in die Schlagzeilen gerückt. "Gegenwind musst du beim FC Bayern aushalten können", erklärte er im Vereinsmagazin "51": "Das Wichtigste ist, ein gutes Fundament zu haben, auf dem alles stabil steht und nichts wackelt, wenn es Gegenwind gibt."

Schließlich, so Salihamidzic weiter, gehe es bei den zurzeit nach vier sieglosen Bundesliga-Spielen in Folge leicht kriselnden Münchnern "immer um die höchsten Ziele". Dabei seien vor allem die Moderationskünste des Trainers gefragt, denn grundsätzlich sei es das Ziel eines jeden Bayern-Profis in den wichtigen Spielen auf dem Platz zu stehen: "Das alles so in die Waage zu bringen, dass jeder zufrieden ist, aber trotzdem ein gesunder Konkurrenzkampf herrscht, ist eine große Herausforderung."

Er selbst wolle vor allem "keine Angst davor haben, Entscheidungen zu treffen". Im Fußball sei es normal, wenn ein Plan auch mal nicht aufgeht, betonte Salihamidzic: "Man muss vor allem darauf achten, Fehler kein zweites Mal zu machen."

(mit SID)

