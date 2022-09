"Julian ist ein hervorragender Trainer", sagte Basler bei "Sport1". Die Reaktion von Nagelsmann nach dem Spiel in Augsburg (0:1) sei verständlich, so Basler: "Ich hätte mir gewünscht, er wäre aufgestanden und gegangen. Der Mann gibt in seinem Job alles. Es kann doch nicht sein, dass jedes Mal, wenn Bayern mal drei, vier Spiele am Stück nicht gewinnt, dass der Trainer diskutiert wird?"

Der Ex-Bayern-Star nimmt die Stars des deutschen Rekordmeisters in die Pflicht.

Ad

"Die Spieler müssen mal langsam kapieren, dass die Bundesliga das tägliche Brot ist", betonte Basler, "sie müssen jedes Spiel gleich angehen. Bayern hat eine überragende Mannschaft. Sie hätten in Augsburg 3:1, 4:1 gewinnen können, aber was kann denn der Trainer dafür?"

Premier League Leipzig-Schreck Mudryk von zwei englischen Topklubs gejagt VOR 39 MINUTEN

Basler: "Uli muss ein Machtwort sprechen"

Basler wünscht sich indes, dass Nagelsmann mehr Zeit eingeräumt wird. "Man muss Julian auch Zeit geben. Manche Spieler sind neu in der Mannschaft."

Anhand von Spielern wie Leroy Sané und Jamal Musiala erkenne man, dass sich der Coach auf dem richtigen Weg befinde. "Den ein oder anderen Spieler wie Sané oder Musiala hat er wieder hingekriegt oder top in die Mannschaft integriert. Warum muss man immer an Julian zweifeln?", wollte Basler wissen.

"Da krieg ich einen Anfall! Uli muss mal ein Machtwort sprechen für Julian", forderte er die Unterstützung des Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß.

Das könnte Dich auch interessieren: Ringen um Sportdirektor: Salzburg-Boss dementiert Chelsea-Wechsel

(mit SID)

Nagelsmann genervt von Stürmerfrage: "Wurscht, was ich antworte"

Premier League Tauziehen um Sportdirektor: Salzburg will von Chelsea nichts wissen VOR 41 MINUTEN