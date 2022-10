"Ich hätte darauf verzichtet, zu reden. Leider neigen wir im Fußball - vor allem die Spieler selbst - dazu, anderen die Schuld zu geben", prangerte Ex-Weltmeister Barzagli bei "DAZN" an. "Wr schauen nie auf uns selbst und geben zu, dass wir mehr hätten geben können."

Auslöser war ein Interview von de Ligt, in welchem er sich über die Unterschiede zwischen Bundesliga und Serie A geäußert hatte. "In Italien geht es mehr um Taktik und das angestrebte System - und weniger um Intensität, erst recht weniger um Sprints", gab der 23-Jährige bei "Sky Sport Italia" zu Protokoll.

"In gewisser Weise war ich bei Juventus weniger ich selbst", blickte er kritisch auf die vergangenen Jahre zurück. Ein Unding, wenn es nach Barzagli geht.

An der Stelle des Niederländers hätte er sich nämlich zurückgehalten. "Ich hätte nichts gesagt, anstatt schlecht zu sprechen. In ein paar Jahren wird er es wohl anders machen." Der 41-Jährige, der seine Karriere im Sommer 2019 bei Juventus beendet hatte, war jedoch nicht der einzige, der sich an den Äußerungen von de Ligt stieß.

Milan-Legende wettert: "Geh einfach"

Auch Alessandro Nesta, langjähriger Abwehrchef bei Lazio und Milan, konnte die Aussagen von de Ligt nicht nachvollziehen. "Ich hätte gewisse Aussagen nicht getätigt", so der zweimalige Champions-League-Sieger im Gespräch mit dem "Corriere della Sera".

"Sie haben 70 Millionen Euro für dich gezahlt, sie wollten dich um jeden Preis, obwohl du lange verletzt warst. Dann gehst du also zu Bayern? Geh einfach - und gut", lautete seine Botschaft in Richtung de Ligt.

