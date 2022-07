Zuletzt hatte der "Kicker" berichtet, dass die zwischenzeitlich stockenden Verhandlungen nun "deutlich positiver" verlaufen und sich "in absehbarer Zeit" eine Einigung andeute.

Wie die "Bild" nun berichtet, soll die Verhandlungsparteien am Mittwoch zusammengekommen sein. Am Donnerstag habe die Gnabry-Seite den FC Bayern dann unterrichtet, dass der Flügelspieler bleiben möchte.

Trotz der Verpflichtung von Sadio Mané hatten die Bayern-Verantwortlichen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic in den Gesprächen klargestellt, dass sie den Nationalspieler unbedingt halten möchten.

Zuletzt war über ein Gehalt in Höhe von 17 bis 19 Millionen Euro berichtet worden.

Verschiedene Top-Klubs interessiert

Gnabry spielt seit 2018 beim Rekordmeister, kam vor vier Jahren von der TSG Hoffenheim an die Isar. In 171 Pflichtspielen war der Stuttgarter an 104 Toren beteiligt, gewann vier Mal die Meisterschaft sowie das Triple in der Saison 2019/2020.

Gnabry hatte Ende vergangener Woche das Training beim Rekordmeister wieder aufgenommen.

Ohne eine Vertragsverlängerung hätte der 27-Jährige im kommenden Jahr ablösefrei wechseln können. Zuletzt soll der FC Chelsea Interesse an einem Transfer signalisiert haben. Auch Juventus Turin, Real Madrid und Manchester United hatten angeblich ihr Interesse hinterlegt.

